31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
جويل بو يونس بإطلالة "بيضاء" لافتة.. أنوثة وجمال
Lebanon 24
25-08-2025
|
04:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
تألقت الإعلامية
جويل بو يونس
بإطلالة بيضاء لافتة خلال حفل أقامتها شركة "Creel" في
مدينة جبيل
، حضره أكثر من 600 شخص من النخب السياسية والثقافية والإجتماعيّة.
Advertisement
وأطلت بو يونس بفستانٍ أبيض طويل يُبرز أنوثتها، وهي التي عُرفت بحواراتها السياسية الجريئة فيما تُعرف بـ"المشاكسة" في الوسط الإعلاميّ.
وتواصل بو يونس نشاطها الإعلامي والثقافي، ومن خلال شركتها "Creel"، استطاعت إقامة ليلة استثنائية في
جبيل
، أعادت مدينة الحرف إلى أعرق مهرجاناتها في حديث جمع
لبنان
من أقصى الجنوب إلى أقصى
الشمال
تحت عنوان "Feinikia Awards".
مواضيع ذات صلة
بنقشة "الزيبرا".. مايا دياب بإطلالة "لافتة " في حفل توزيع جوائز "بياف" (فيديو)
Lebanon 24
بنقشة "الزيبرا".. مايا دياب بإطلالة "لافتة " في حفل توزيع جوائز "بياف" (فيديو)
25/08/2025 14:03:08
25/08/2025 14:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق.. إطلالة لافتة لملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق والجمهور يغازلها
Lebanon 24
بفستان ضيق.. إطلالة لافتة لملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق والجمهور يغازلها
25/08/2025 14:03:08
25/08/2025 14:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"كأنك صغرت 20 سنة".. فارس كرم يلفت الأنظار بإطلالة جديدة ونحافة لافتة
Lebanon 24
"كأنك صغرت 20 سنة".. فارس كرم يلفت الأنظار بإطلالة جديدة ونحافة لافتة
25/08/2025 14:03:08
25/08/2025 14:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق.. ياسمين صبري بإطلالة تضج أنوثة شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. ياسمين صبري بإطلالة تضج أنوثة شاهدوا كيف بدت (صورة)
25/08/2025 14:03:08
25/08/2025 14:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
82 فيديو فاضح.. بلوغر عربية تُحال إلى المحاكمة
Lebanon 24
82 فيديو فاضح.. بلوغر عربية تُحال إلى المحاكمة
06:51 | 2025-08-25
25/08/2025 06:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمام زوجها.. منشور غامض لسيرين عبد النور ماذا قصدت فيه؟
Lebanon 24
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمام زوجها.. منشور غامض لسيرين عبد النور ماذا قصدت فيه؟
05:03 | 2025-08-25
25/08/2025 05:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها للنصب بأكثر من 2.7 مليون دولار.. تطور جديد في قضية إليسا
Lebanon 24
بعد تعرضها للنصب بأكثر من 2.7 مليون دولار.. تطور جديد في قضية إليسا
04:54 | 2025-08-25
25/08/2025 04:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"Creel" تعيد جبيل الى أعرق مهرجاناتها وتحول ميناءها للوحة عالمية! (صور)
Lebanon 24
"Creel" تعيد جبيل الى أعرق مهرجاناتها وتحول ميناءها للوحة عالمية! (صور)
04:21 | 2025-08-25
25/08/2025 04:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن يخت.. نادين نسيب نجيم بالمايوه تستمتع بآخر أيام الصيف مع أولادها (فيديو)
Lebanon 24
على متن يخت.. نادين نسيب نجيم بالمايوه تستمتع بآخر أيام الصيف مع أولادها (فيديو)
03:33 | 2025-08-25
25/08/2025 03:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
00:29 | 2025-08-25
25/08/2025 12:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
13:06 | 2025-08-24
24/08/2025 01:06:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات... رأس حربة لاسباب كثيرة
Lebanon 24
القوات... رأس حربة لاسباب كثيرة
10:30 | 2025-08-24
24/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يدير الجبهة.. كيف أنقذ "حزب الله"؟
Lebanon 24
بري يدير الجبهة.. كيف أنقذ "حزب الله"؟
12:00 | 2025-08-24
24/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:51 | 2025-08-25
82 فيديو فاضح.. بلوغر عربية تُحال إلى المحاكمة
05:03 | 2025-08-25
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمام زوجها.. منشور غامض لسيرين عبد النور ماذا قصدت فيه؟
04:54 | 2025-08-25
بعد تعرضها للنصب بأكثر من 2.7 مليون دولار.. تطور جديد في قضية إليسا
04:21 | 2025-08-25
"Creel" تعيد جبيل الى أعرق مهرجاناتها وتحول ميناءها للوحة عالمية! (صور)
03:33 | 2025-08-25
على متن يخت.. نادين نسيب نجيم بالمايوه تستمتع بآخر أيام الصيف مع أولادها (فيديو)
02:58 | 2025-08-25
خبر حزين.. وفاة مخرج شهير بشكل مفاجئ و"صدمة" في الوسط الفني لرحيله (صورة)
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 14:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 14:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 14:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24