جويل بو يونس بإطلالة "بيضاء" لافتة.. أنوثة وجمال

تألقت الإعلامية بإطلالة بيضاء لافتة خلال حفل أقامتها شركة "Creel" في ، حضره أكثر من 600 شخص من النخب السياسية والثقافية والإجتماعيّة.

وأطلت بو يونس بفستانٍ أبيض طويل يُبرز أنوثتها، وهي التي عُرفت بحواراتها السياسية الجريئة فيما تُعرف بـ"المشاكسة" في الوسط الإعلاميّ.