فنون ومشاهير

جويل بو يونس بإطلالة "بيضاء" لافتة.. أنوثة وجمال

Lebanon 24
25-08-2025 | 04:42
تألقت الإعلامية جويل بو يونس بإطلالة بيضاء لافتة خلال حفل أقامتها شركة "Creel" في مدينة جبيل، حضره أكثر من 600 شخص من النخب السياسية والثقافية والإجتماعيّة.
وأطلت بو يونس بفستانٍ أبيض طويل يُبرز أنوثتها، وهي التي عُرفت بحواراتها السياسية الجريئة فيما تُعرف بـ"المشاكسة" في الوسط الإعلاميّ.
 

وتواصل بو يونس نشاطها الإعلامي والثقافي، ومن خلال شركتها "Creel"، استطاعت إقامة ليلة استثنائية في جبيل، أعادت مدينة الحرف إلى أعرق مهرجاناتها في حديث جمع لبنان من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال تحت عنوان "Feinikia Awards".
 
 
 
 
 
 
 
