فنون ومشاهير

82 فيديو فاضح.. بلوغر عربية تُحال إلى المحاكمة

Lebanon 24
25-08-2025 | 06:51
قرّرت جهات التحقيق المختصّة في مصر إحالة صانعة المحتوى المعروفة بـ"لوليتا" إلى المحاكمة، على خلفية نشرها مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تتضمّن ألفاظًا خادشة للحياء وتخالف القيم والآداب العامة".
وقالت وزارة الداخلية إنّها تلقّت عدّة بلاغات بحق المتهمة، وإنه تم ضبطها في القاهرة بعد تقنين الإجراءات. وخلال التحقيقات، أقرّت بنشر المقاطع المشار إليها على حساباتها بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح.

وبحسب الأجهزة الأمنية، جرى تحريز 82 مقطع فيديو خادش للحياء من هاتفها المحمول، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لمحاكمتها أمام الجهة القضائية المختصة.

<a class='entities-links' href='/entity/81485/البلوغر/ar/1?utm_term=PublicFigures-البلوغر&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-البلوغر&id=589586&catid=0&pagetype=PublicFigures'>البلوغر</a> لوليتا
