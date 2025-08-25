82 فيديو فاضح.. بلوغر عربية تُحال إلى المحاكمة

Advertisement

قرّرت جهات التحقيق المختصّة في مصر إحالة صانعة المحتوى المعروفة بـ"لوليتا" إلى المحاكمة، على خلفية نشرها مقاطع عبر "تتضمّن ألفاظًا خادشة للحياء وتخالف القيم والآداب العامة".وقالت إنّها تلقّت عدّة بلاغات بحق المتهمة، وإنه تم ضبطها في بعد تقنين الإجراءات. وخلال التحقيقات، أقرّت بنشر المقاطع المشار إليها على حساباتها بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح.وبحسب ، جرى تحريز 82 مقطع فيديو خادش للحياء من هاتفها المحمول، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لمحاكمتها أمام الجهة القضائية المختصة.