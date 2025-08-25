أُطلق عليه النار بشكل مباشر.. ممثل لقي حتفه

Advertisement

أعلنت الشرطة الأميركية عن مصرع الفنان الكوميدي ريجي كارول، البالغ من العمر 52 عامًا، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر في مدينة ساوثافن بولاية ميسيسيبي.بحسب بيان رسمي صادر عن شرطة ساوثافن، فقد تلقت بلاغًا مساء الأربعاء الماضي يفيد بوقوع حادث إطلاق نار في أحد أحياء المدينة. وعلى الفور، هرعت دوريات الشرطة إلى موقع البلاغ، حيث عثرت على الضحية ريجي كارول مصابًا بعدة أعيرة نارية في أنحاء متفرقة من جسده.ووفقًا للمصادر، رجال الشرطة والمسعفون الذين رافقوهم بمحاولات عاجلة لإنعاش الضحية وتنفيذ بروتوكولات الإسعاف الميداني، إلا أن حالة كارول كانت حرجة للغاية، ولم تفلح الجهود الطبية في إنقاذ حياته، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه في موقع الحادث. ونُقلت جثته لاحقًا إلى لاستكمال التحقيقات.