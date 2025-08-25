Advertisement

فنون ومشاهير

أُطلق عليه النار بشكل مباشر.. ممثل لقي حتفه

Lebanon 24
25-08-2025 | 10:15
A-
A+
Doc-P-1408802-638917392992046239.png
Doc-P-1408802-638917392992046239.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الشرطة الأميركية عن مصرع الفنان الكوميدي ريجي كارول، البالغ من العمر 52 عامًا، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر في مدينة ساوثافن بولاية ميسيسيبي.

بحسب بيان رسمي صادر عن شرطة ساوثافن، فقد تلقت غرفة العمليات بلاغًا مساء الأربعاء الماضي يفيد بوقوع حادث إطلاق نار في أحد أحياء المدينة. وعلى الفور، هرعت دوريات الشرطة إلى موقع البلاغ، حيث عثرت على الضحية ريجي كارول مصابًا بعدة أعيرة نارية في أنحاء متفرقة من جسده.
Advertisement

ووفقًا للمصادر، بادر رجال الشرطة والمسعفون الذين رافقوهم بمحاولات عاجلة لإنعاش الضحية وتنفيذ بروتوكولات الإسعاف الميداني، إلا أن حالة كارول كانت حرجة للغاية، ولم تفلح الجهود الطبية في إنقاذ حياته، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه في موقع الحادث. ونُقلت جثته لاحقًا إلى مكتب الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات.
مواضيع ذات صلة
آليات الاحتلال تطلق نيرانها بشكل مباشر تجاه سجن أصداء غربي خانيونس جنوبي القطاع
lebanon 24
25/08/2025 22:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بشكل مباشر.. شخص يطلق النار على 3 عمّال في طرابلس
lebanon 24
25/08/2025 22:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلق النار عليه وأصابه في خاصرته
lebanon 24
25/08/2025 22:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب خلافات شخصية... أطلق النار عليه في الكورة!
lebanon 24
25/08/2025 22:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:46 | 2025-08-25
13:30 | 2025-08-25
12:09 | 2025-08-25
09:24 | 2025-08-25
06:51 | 2025-08-25
05:03 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24