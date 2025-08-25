Advertisement

فنون ومشاهير

فضل شاكر في أغنية جديدة.. "صحاك الشوق"! (فيديو)

Lebanon 24
25-08-2025 | 12:09
Doc-P-1408869-638917460171711319.PNG
Doc-P-1408869-638917460171711319.PNG photos 0
أطلق الفنان فضل شاكر، اليوم الإثنين، أغنيته الجديدة تحت عنوان "صحاك الشوق".
الأغنية التي نشرها شاكر عبر حسابه على موقع "يوتيوب" من كلمات وألحان جمانة جمال وتوزيع حسام صعبي.
 
 
ولاقت الأغنية رواجاً واسعاً خلال الساعات الأولى لإطلاقها، إذ حصدت آلاف المشاهدات.
 
 
 
