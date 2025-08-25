Advertisement

فنون ومشاهير

عزل فنان سوري من منصبه بعد أيام من تعيينه.. ما السبب؟

Lebanon 24
25-08-2025 | 14:46
A-
A+
Doc-P-1408935-638917557146156184.jpg
Doc-P-1408935-638917557146156184.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت نقابة الفنانين السوريين، في بيان رسمي، إنهاء تكليف الفنان حسين عباس من منصبه كرئيس لفرع النقابة في اللاذقية، بعد أيام قليلة من تعيينه، على أن يتولى مؤقتًا تسيير أعمال الفرع كل من الفنان عباس نفسه والفنان عبدالله شيخ خميس لحين اختيار رئيس جديد.
Advertisement

وأوضحت النقابة أن القرار اتُخذ في جلسة استثنائية استنادًا إلى النظام الداخلي، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، فيما رجّح مدونون سوريون أن يكون العزل مرتبطًا بالانتقادات التي طالت عباس بعد نشر صورة له خلال تسلم مهامه، أعادت إلى الأذهان مشاركته المثيرة للجدل في مسلسل "كونتاك" عام 2019.

وكانت إحدى حلقات المسلسل الكوميدي، التي شارك فيها عباس إلى جانب الفنانة أمل عرفة، قد أثارت موجة غضب واسعة آنذاك، بعد أن اعتُبرت مسيئة لضحايا الهجمات الكيميائية على ريف دمشق عام 2013. ورغم اعتذار أمل عرفة لاحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقيت الحلقة موضع جدل وانتقاد.

ويُذكر أن الفنان حسين عباس، المولود في اللاذقية عام 1966، عُرف بمشاركته في عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، أبرزها المسلسل الشهير "ضيعة ضايعة".
مواضيع ذات صلة
"نيويورك تايمز": ترامب يقرّر إقالة بيلي لونغ من منصبه كمفوض لمصلحة الضرائب بعد شهرين فقط من تأكيد تعيينه
lebanon 24
26/08/2025 03:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ساعات من تعيينه بمنصب جديد.. مصرع مسؤول أمني مصري
lebanon 24
26/08/2025 03:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مُفاجئة بعد أيام من تأديته مناسك الحج.. هذا ما قاله فنان شهير عن وضعه (صورة)
lebanon 24
26/08/2025 03:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 200 يوم من توليه منصبه... ترامب غاضب بشدّة وصحيفة تتحدّث عن السبب
lebanon 24
26/08/2025 03:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:30 | 2025-08-25
12:09 | 2025-08-25
10:15 | 2025-08-25
09:24 | 2025-08-25
06:51 | 2025-08-25
05:03 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24