عزل فنان سوري من منصبه بعد أيام من تعيينه.. ما السبب؟

أعلنت ، في بيان رسمي، إنهاء تكليف الفنان من منصبه كرئيس لفرع النقابة في ، بعد أيام قليلة من تعيينه، على أن يتولى مؤقتًا تسيير أعمال الفرع كل من الفنان عباس نفسه والفنان عبدالله شيخ خميس لحين اختيار رئيس جديد.وأوضحت النقابة أن القرار اتُخذ في جلسة استثنائية استنادًا إلى النظام الداخلي، من دون تفاصيل إضافية، فيما رجّح مدونون سوريون أن يكون العزل مرتبطًا بالانتقادات التي طالت عباس بعد نشر صورة له خلال تسلم مهامه، أعادت إلى الأذهان مشاركته المثيرة للجدل في مسلسل "كونتاك" عام 2019.وكانت إحدى حلقات المسلسل الكوميدي، التي شارك فيها عباس إلى جانب الفنانة ، قد أثارت موجة غضب واسعة آنذاك، بعد أن اعتُبرت مسيئة لضحايا الهجمات الكيميائية على ريف عام 2013. ورغم اعتذار أمل عرفة لاحقًا عبر ، بقيت الحلقة موضع جدل وانتقاد.ويُذكر أن الفنان حسين عباس، المولود في اللاذقية عام 1966، عُرف بمشاركته في عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، أبرزها المسلسل الشهير " ".