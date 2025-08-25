28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
عزل فنان سوري من منصبه بعد أيام من تعيينه.. ما السبب؟
Lebanon 24
25-08-2025
|
14:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
نقابة الفنانين السوريين
، في بيان رسمي، إنهاء تكليف الفنان
حسين عباس
من منصبه كرئيس لفرع النقابة في
اللاذقية
، بعد أيام قليلة من تعيينه، على أن يتولى مؤقتًا تسيير أعمال الفرع كل من الفنان عباس نفسه والفنان عبدالله شيخ خميس لحين اختيار رئيس جديد.
Advertisement
وأوضحت النقابة أن القرار اتُخذ في جلسة استثنائية استنادًا إلى النظام الداخلي، من دون
الكشف عن
تفاصيل إضافية، فيما رجّح مدونون سوريون أن يكون العزل مرتبطًا بالانتقادات التي طالت عباس بعد نشر صورة له خلال تسلم مهامه، أعادت إلى الأذهان مشاركته المثيرة للجدل في مسلسل "كونتاك" عام 2019.
وكانت إحدى حلقات المسلسل الكوميدي، التي شارك فيها عباس إلى جانب الفنانة
أمل عرفة
، قد أثارت موجة غضب واسعة آنذاك، بعد أن اعتُبرت مسيئة لضحايا الهجمات الكيميائية على ريف
دمشق
عام 2013. ورغم اعتذار أمل عرفة لاحقًا عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، بقيت الحلقة موضع جدل وانتقاد.
ويُذكر أن الفنان حسين عباس، المولود في اللاذقية عام 1966، عُرف بمشاركته في عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، أبرزها المسلسل الشهير "
ضيعة ضايعة
".
مواضيع ذات صلة
"نيويورك تايمز": ترامب يقرّر إقالة بيلي لونغ من منصبه كمفوض لمصلحة الضرائب بعد شهرين فقط من تأكيد تعيينه
Lebanon 24
"نيويورك تايمز": ترامب يقرّر إقالة بيلي لونغ من منصبه كمفوض لمصلحة الضرائب بعد شهرين فقط من تأكيد تعيينه
26/08/2025 03:09:03
26/08/2025 03:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ساعات من تعيينه بمنصب جديد.. مصرع مسؤول أمني مصري
Lebanon 24
بعد ساعات من تعيينه بمنصب جديد.. مصرع مسؤول أمني مصري
26/08/2025 03:09:03
26/08/2025 03:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مُفاجئة بعد أيام من تأديته مناسك الحج.. هذا ما قاله فنان شهير عن وضعه (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مُفاجئة بعد أيام من تأديته مناسك الحج.. هذا ما قاله فنان شهير عن وضعه (صورة)
26/08/2025 03:09:03
26/08/2025 03:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 200 يوم من توليه منصبه... ترامب غاضب بشدّة وصحيفة تتحدّث عن السبب
Lebanon 24
بعد 200 يوم من توليه منصبه... ترامب غاضب بشدّة وصحيفة تتحدّث عن السبب
26/08/2025 03:09:03
26/08/2025 03:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
إعلامي عربي يرحل فجأة.. أصيب بأزمة قلبية بعد الحكم بسجنه بطلب من طليقته! (صورة)
Lebanon 24
إعلامي عربي يرحل فجأة.. أصيب بأزمة قلبية بعد الحكم بسجنه بطلب من طليقته! (صورة)
13:30 | 2025-08-25
25/08/2025 01:30:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل شاكر في أغنية جديدة.. "صحاك الشوق"! (فيديو)
Lebanon 24
فضل شاكر في أغنية جديدة.. "صحاك الشوق"! (فيديو)
12:09 | 2025-08-25
25/08/2025 12:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أُطلق عليه النار بشكل مباشر.. ممثل لقي حتفه
Lebanon 24
أُطلق عليه النار بشكل مباشر.. ممثل لقي حتفه
10:15 | 2025-08-25
25/08/2025 10:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستعلن شيرين اعتزالها؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل ستعلن شيرين اعتزالها؟ (فيديو)
09:24 | 2025-08-25
25/08/2025 09:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
82 فيديو فاضح.. بلوغر عربية تُحال إلى المحاكمة
Lebanon 24
82 فيديو فاضح.. بلوغر عربية تُحال إلى المحاكمة
06:51 | 2025-08-25
25/08/2025 06:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
00:29 | 2025-08-25
25/08/2025 12:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
Lebanon 24
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
15:45 | 2025-08-25
25/08/2025 03:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة جديدة على طرقات لبنان تُثير الذعر (فيديو)
Lebanon 24
ظاهرة جديدة على طرقات لبنان تُثير الذعر (فيديو)
02:45 | 2025-08-25
25/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
05:55 | 2025-08-25
25/08/2025 05:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
08:02 | 2025-08-25
25/08/2025 08:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:30 | 2025-08-25
إعلامي عربي يرحل فجأة.. أصيب بأزمة قلبية بعد الحكم بسجنه بطلب من طليقته! (صورة)
12:09 | 2025-08-25
فضل شاكر في أغنية جديدة.. "صحاك الشوق"! (فيديو)
10:15 | 2025-08-25
أُطلق عليه النار بشكل مباشر.. ممثل لقي حتفه
09:24 | 2025-08-25
هل ستعلن شيرين اعتزالها؟ (فيديو)
06:51 | 2025-08-25
82 فيديو فاضح.. بلوغر عربية تُحال إلى المحاكمة
05:03 | 2025-08-25
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمام زوجها.. منشور غامض لسيرين عبد النور ماذا قصدت فيه؟
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
26/08/2025 03:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
26/08/2025 03:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
26/08/2025 03:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24