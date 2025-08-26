Advertisement

فنون ومشاهير

زوجته من خارج الوسط الفني.. مخرج يدخل القفص الذهبي بحفل بسيط (صور)

Lebanon 24
26-08-2025 | 14:10
A-
A+
Doc-P-1409362-638918395535897062.png
Doc-P-1409362-638918395535897062.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفل المخرج عثمان أبو لبن بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء.
Advertisement

وشارك عثمان أبو لبن عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، صورًا له من زفافه.

مواضيع ذات صلة
مُخرج لبنانيّ شهير يدخل القفص الذهبيّ... وهذه هي زوجته (فيديو)
lebanon 24
27/08/2025 01:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بأجواء بسيطة.. نجم شهير يتزوج للمرة الثانية وعروسه من خارج الوسط الفني (صور)
lebanon 24
27/08/2025 01:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
كانا متزوجين سابقاً.. مخرج لبناني شهير يدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه عروسه (صور)
lebanon 24
27/08/2025 01:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
lebanon 24
27/08/2025 01:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:37 | 2025-08-26
15:38 | 2025-08-26
10:15 | 2025-08-26
09:17 | 2025-08-26
07:52 | 2025-08-26
05:44 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24