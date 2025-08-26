28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
زوجته من خارج الوسط الفني.. مخرج يدخل القفص الذهبي بحفل بسيط (صور)
Lebanon 24
26-08-2025
|
14:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفل المخرج
عثمان أبو لبن
بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء.
Advertisement
وشارك عثمان
أبو لبن
عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، صورًا له من زفافه.
مواضيع ذات صلة
مُخرج لبنانيّ شهير يدخل القفص الذهبيّ... وهذه هي زوجته (فيديو)
Lebanon 24
مُخرج لبنانيّ شهير يدخل القفص الذهبيّ... وهذه هي زوجته (فيديو)
27/08/2025 01:10:12
27/08/2025 01:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء بسيطة.. نجم شهير يتزوج للمرة الثانية وعروسه من خارج الوسط الفني (صور)
Lebanon 24
بأجواء بسيطة.. نجم شهير يتزوج للمرة الثانية وعروسه من خارج الوسط الفني (صور)
27/08/2025 01:10:12
27/08/2025 01:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا متزوجين سابقاً.. مخرج لبناني شهير يدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه عروسه (صور)
Lebanon 24
كانا متزوجين سابقاً.. مخرج لبناني شهير يدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه عروسه (صور)
27/08/2025 01:10:12
27/08/2025 01:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
27/08/2025 01:10:12
27/08/2025 01:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد 9 سنوات.. إعلامية تغادر هذه القناة
Lebanon 24
بعد 9 سنوات.. إعلامية تغادر هذه القناة
16:37 | 2025-08-26
26/08/2025 04:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معركة قاسية مع العلاج.. أنغام تفاجئ جمهورها
Lebanon 24
بعد معركة قاسية مع العلاج.. أنغام تفاجئ جمهورها
15:38 | 2025-08-26
26/08/2025 03:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيحيي فضل شاكر حفلاً خارج لبنان؟... هذه الحقيقة
Lebanon 24
هل سيحيي فضل شاكر حفلاً خارج لبنان؟... هذه الحقيقة
10:15 | 2025-08-26
26/08/2025 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار عاجل بعزل ممثل سوريّ من منصبه... إليكم ما فعله
Lebanon 24
قرار عاجل بعزل ممثل سوريّ من منصبه... إليكم ما فعله
09:17 | 2025-08-26
26/08/2025 09:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غسان الرحباني يستذكر إبن عمّه الراحل بصورة جديدة: "شو كنت إفرح كل مرّة بكون معك"
Lebanon 24
غسان الرحباني يستذكر إبن عمّه الراحل بصورة جديدة: "شو كنت إفرح كل مرّة بكون معك"
07:52 | 2025-08-26
26/08/2025 07:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
05:44 | 2025-08-26
26/08/2025 05:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة عاصي الرحباني تتعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هذا ما حصل معها (صورة)
Lebanon 24
زوجة عاصي الرحباني تتعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هذا ما حصل معها (صورة)
02:20 | 2025-08-26
26/08/2025 02:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
06:07 | 2025-08-26
26/08/2025 06:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
09:41 | 2025-08-26
26/08/2025 09:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:37 | 2025-08-26
بعد 9 سنوات.. إعلامية تغادر هذه القناة
15:38 | 2025-08-26
بعد معركة قاسية مع العلاج.. أنغام تفاجئ جمهورها
10:15 | 2025-08-26
هل سيحيي فضل شاكر حفلاً خارج لبنان؟... هذه الحقيقة
09:17 | 2025-08-26
قرار عاجل بعزل ممثل سوريّ من منصبه... إليكم ما فعله
07:52 | 2025-08-26
غسان الرحباني يستذكر إبن عمّه الراحل بصورة جديدة: "شو كنت إفرح كل مرّة بكون معك"
05:44 | 2025-08-26
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 01:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 01:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 01:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24