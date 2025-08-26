بعد 9 سنوات.. إعلامية تغادر هذه القناة

Advertisement

وأصدرت إيمان الحصري بيانا عبر حسابها على ، جاء فيه: "من حوالي ٩ سنوات، وتحديدًا في 14 كانون الثاني 2017، بدأت رحلتي في DMC من أول يوم لانطلاق القناة، كنت محظوظة أني من أوائل الناس اللي وقفوا قدام الكاميرا للإعلان عن بدء البث لهذه القناة الوليدة آنذاك، وشاهدت DMC وهي تكبر خطوة بخطوة، وكنت جزءًا من الحكاية منذ بدايتها".وتابعت: بعد تسع سنوات مليئة بالمواقف والتجارب التي ستظل علامة فارقة في حياتي المهنية والإنسانية، انتهت رحلتي مع DMC والشركة . بشكر من قلبي كل زميل وصديق شاركني المشوار وساعدني أن أكون أفضل مهنيًا وإنسانيًا، وأتطلع بخطوات واثقة لما هو قادم، والمقبل بإذن الله سيكون أفضل".