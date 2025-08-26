Advertisement

فنون ومشاهير

بعد 9 سنوات.. إعلامية تغادر هذه القناة

Lebanon 24
26-08-2025 | 16:37
Doc-P-1409420-638918483723614543.png
Doc-P-1409420-638918483723614543.png photos 0
أعلنت الإعلامية إيمان الحصري رحيلها عن قناة dmc التي شاركت في إطلاقها في كانون الثاني 2017.
وأصدرت إيمان الحصري بيانا عبر حسابها على فيسبوك، جاء فيه: "من حوالي ٩ سنوات، وتحديدًا في 14 كانون الثاني 2017، بدأت رحلتي في DMC من أول يوم لانطلاق القناة، كنت محظوظة أني من أوائل الناس اللي وقفوا قدام الكاميرا للإعلان عن بدء البث لهذه القناة الوليدة آنذاك، وشاهدت DMC وهي تكبر خطوة بخطوة، وكنت جزءًا من الحكاية منذ بدايتها".

وتابعت: بعد تسع سنوات مليئة بالمواقف والتجارب التي ستظل علامة فارقة في حياتي المهنية والإنسانية، انتهت رحلتي مع DMC والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. بشكر من قلبي كل زميل وصديق شاركني المشوار وساعدني أن أكون أفضل مهنيًا وإنسانيًا، وأتطلع بخطوات واثقة لما هو قادم، والمقبل بإذن الله سيكون أفضل".
