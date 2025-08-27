29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
23
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
شيرين عبدالوهاب تلقت رسالة مفاجئة... وإعلاميّة تكشف حقيقة عودتها إلى حسام حبيب
Lebanon 24
27-08-2025
|
10:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الإعلامية
المصرية
بسمة وهبة
أنّ الفنانة
شيرين عبدالوهاب
لم تعدّ إلى الفنان
حسام حبيب
، وأنّ الأخبار المتداولة غير صحيحة.
Advertisement
وأشارت إلى أنّ
شيرين
تلقت رسالة مفاجئة من الفنان الكبير
محمد منير
، أكّد فيها أنّها "موهبة لن تتكرّر"، وطالبها بأنّ "تقف على قدميها وأنّ تستعيد تألقها الفنيّ".
وأوضحت
وهبة
أنّ ما يجمع شيرين بحسام حبيب هو "
الدعم النفسي والمساندة فقط". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
هل تعرضت شيرين لوعكة صحية؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة
Lebanon 24
هل تعرضت شيرين لوعكة صحية؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة
27/08/2025 21:07:01
27/08/2025 21:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
Lebanon 24
أوّل تعليق من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
27/08/2025 21:07:01
27/08/2025 21:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حسام حبيب يخرج عن صمته: أنا مع شيرين في البيت
Lebanon 24
حسام حبيب يخرج عن صمته: أنا مع شيرين في البيت
27/08/2025 21:07:01
27/08/2025 21:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح مفاجىء... حسام حبيب يعتذر من شيرين عبدالوهاب (فيديو)
Lebanon 24
تصريح مفاجىء... حسام حبيب يعتذر من شيرين عبدالوهاب (فيديو)
27/08/2025 21:07:01
27/08/2025 21:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد علاقة استمرت 8 سنوات… ابن مايكل جاكسون يعلن خطوبته (صور)
Lebanon 24
بعد علاقة استمرت 8 سنوات… ابن مايكل جاكسون يعلن خطوبته (صور)
13:18 | 2025-08-27
27/08/2025 01:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
باسل خياط وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما السابع… وجمالها يلفت الأنظار (صور)
Lebanon 24
باسل خياط وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما السابع… وجمالها يلفت الأنظار (صور)
12:01 | 2025-08-27
27/08/2025 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ عن إطلاق سراح رياض سلامة: خطيئتو أكبر من إنفجار المرفأ
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ عن إطلاق سراح رياض سلامة: خطيئتو أكبر من إنفجار المرفأ
09:05 | 2025-08-27
27/08/2025 09:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ37.. سارة أبي كنعان تُعايد زوجها الممثل وسام فارس: أنت أب مُخلص
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ37.. سارة أبي كنعان تُعايد زوجها الممثل وسام فارس: أنت أب مُخلص
08:11 | 2025-08-27
27/08/2025 08:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
3 سنوات على وفاة جورج الراسي في حادث سير مروّع.. وشقيقته نادين: قلبي مات
Lebanon 24
3 سنوات على وفاة جورج الراسي في حادث سير مروّع.. وشقيقته نادين: قلبي مات
07:23 | 2025-08-27
27/08/2025 07:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
03:07 | 2025-08-27
27/08/2025 03:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
08:17 | 2025-08-27
27/08/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:18 | 2025-08-27
بعد علاقة استمرت 8 سنوات… ابن مايكل جاكسون يعلن خطوبته (صور)
12:01 | 2025-08-27
باسل خياط وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما السابع… وجمالها يلفت الأنظار (صور)
09:05 | 2025-08-27
ممثل لبنانيّ عن إطلاق سراح رياض سلامة: خطيئتو أكبر من إنفجار المرفأ
08:11 | 2025-08-27
في عيد ميلاده الـ37.. سارة أبي كنعان تُعايد زوجها الممثل وسام فارس: أنت أب مُخلص
07:23 | 2025-08-27
3 سنوات على وفاة جورج الراسي في حادث سير مروّع.. وشقيقته نادين: قلبي مات
06:12 | 2025-08-27
إصابة فنان بوعكة صحيّة: ما أضعف الإنسان (صورة)
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 21:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 21:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 21:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24