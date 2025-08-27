Advertisement

فنون ومشاهير

شيرين عبدالوهاب تلقت رسالة مفاجئة... وإعلاميّة تكشف حقيقة عودتها إلى حسام حبيب

Lebanon 24
27-08-2025 | 10:35
كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة أنّ الفنانة شيرين عبدالوهاب لم تعدّ إلى الفنان حسام حبيب، وأنّ الأخبار المتداولة غير صحيحة.
وأشارت إلى أنّ شيرين تلقت رسالة مفاجئة من الفنان الكبير محمد منير، أكّد فيها أنّها "موهبة لن تتكرّر"، وطالبها بأنّ "تقف على قدميها وأنّ تستعيد تألقها الفنيّ".
 
 
وأوضحت وهبة أنّ ما يجمع شيرين بحسام حبيب هو "الدعم النفسي والمساندة فقط". (الامارات 24)
 
 
 
