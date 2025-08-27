شيرين عبدالوهاب تلقت رسالة مفاجئة... وإعلاميّة تكشف حقيقة عودتها إلى حسام حبيب

كشفت الإعلامية أنّ الفنانة لم تعدّ إلى الفنان ، وأنّ الأخبار المتداولة غير صحيحة.

Advertisement

وأشارت إلى أنّ تلقت رسالة مفاجئة من الفنان الكبير ، أكّد فيها أنّها "موهبة لن تتكرّر"، وطالبها بأنّ "تقف على قدميها وأنّ تستعيد تألقها الفنيّ".