فنون ومشاهير
بعيدًا عن الأضواء... مخرج معروف يدخل القفص الذهبي وعروسه تلفت النظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
27-08-2025
|
23:00
photos
نشر المخرج المصري المعروف
عثمان أبو لبن
عبر خاصية القصص المصوّرة على "إنستغرام" صورًا من زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل حمل شعار "بعيدًا عن أضواء الشهرة"، اقتصر على الأهل والأصدقاء دون حضور نجوم الفن.
أظهرت الصور
سعادة
العروسين في يومهما المميز، حيث التُقطت لحظات رومانسية قبل بدء الحفل، كما لفتت العروس الأنظار بجمالها.
في صورة أخرى، ظهر العروسان وسط عدد من أفراد العائلة والأصدقاء، في أجواء مليئة بالبهجة والفرح.
