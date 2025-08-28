30
فنون ومشاهير
خطب 50 مرة وتزوج 3 مرات.. فنان سوري شهير يُثير الجدل بتصريحاته (فيديو)
Lebanon 24
28-08-2025
|
04:15
حلّ الممثل السوري
أحمد خليفة
ضيفا في برنامج "كيد النساء" مع
زين كرزون
على شاشة ltv.
وأعلن
خليفة
انه خطب 40 مرة وتزوج 3 مرات.
وأشار خليفة إلى ان
الذهب
كان رخيصا جدا في الحقبة الماضية، وروى كيف انه تقدم لخطبة فتاة لبنانية ولكن والدتها رفضته.
وأشار إلى ان والدته كانت تعيش معه في البيت نفسه وعاصرت زوجاته.
