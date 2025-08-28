تكريم الفنان جو قديح من المجلس الوطني للعلم اللبناني تقديرًا لإبداعه المسرحي

Advertisement

كرّم للعلم اللبناني مساء الثلاثاء الفنّان ، الممثّل والمخرج المسرحي، عقب عرضه المسرحي الذي قدّمه في District 7 وسط حضور لافت من زملائه ومحبّي المسرح وفعاليات ثقافية واجتماعية.وجاء هذا التكريم تقديرًا لمسيرة قديح الإبداعية في ، ولجهوده المستمرّة في إحياء الفنّ الراقي وإيصال رسائل مجتمعية وإنسانية من خلال أعماله.بعد المسرحي، قلّد رئيس المجلس الوطني للعلم حنين، قديح وشاح وقدّم له درع المجلس الذي يعتبره علمًا لبنانيًا يرفع اسم عاليًا حيثما حلّ وارتحل.وأشاد في كلمته خلال الحفل، بـ"الدور الطليعي الذي يؤدّيه جو قديح في الحياة الثقافية ، وقدرته على تحريك الوعي العام عبر لغة المسرح الجريئة والملتزمة".بدوره، عبّر قديح عن امتنانه لهذا التكريم، معتبرًا أنه "ليس تكريمًا شخصيًا فقط، بل دعمًا للمسرح اللبناني الذي لا يزال يقاوم رغم كلّ التحدّيات".ويأتي هذا الحدث في إطار مبادرات المجلس الوطني للعلم اللبناني الهادفة إلى دعم الطاقات الثقافية والفنّية وتعزيز دور لبنان كمنبرٍ للإبداع والانفتاح، واعتبار كلّ مبدع في لبنان علمًا لبنانيًا.