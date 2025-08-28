Advertisement

فنون ومشاهير

تكريم الفنان جو قديح من المجلس الوطني للعلم اللبناني تقديرًا لإبداعه المسرحي

Lebanon 24
28-08-2025 | 14:03
كرّم المجلس الوطني للعلم اللبناني مساء الثلاثاء الفنّان جو قديح، الممثّل والمخرج المسرحي، عقب عرضه المسرحي الذي قدّمه في District 7 وسط حضور لافت من زملائه ومحبّي المسرح وفعاليات ثقافية واجتماعية.
وجاء هذا التكريم تقديرًا لمسيرة قديح الإبداعية في المسرح اللبناني، ولجهوده المستمرّة في إحياء الفنّ الراقي وإيصال رسائل مجتمعية وإنسانية من خلال أعماله.

بعد العرض المسرحي، قلّد رئيس المجلس الوطني للعلم اللبناني فيليب حنين، قديح وشاح العلم وقدّم له درع المجلس الذي يعتبره علمًا لبنانيًا يرفع اسم لبنان عاليًا حيثما حلّ وارتحل.

وأشاد في كلمته خلال الحفل، بـ"الدور الطليعي الذي يؤدّيه جو قديح في الحياة الثقافية اللبنانية، وقدرته على تحريك الوعي العام عبر لغة المسرح الجريئة والملتزمة".

بدوره، عبّر قديح عن امتنانه لهذا التكريم، معتبرًا أنه "ليس تكريمًا شخصيًا فقط، بل دعمًا للمسرح اللبناني الذي لا يزال يقاوم رغم كلّ التحدّيات".

ويأتي هذا الحدث في إطار مبادرات المجلس الوطني للعلم اللبناني الهادفة إلى دعم الطاقات الثقافية والفنّية وتعزيز دور لبنان كمنبرٍ للإبداع والانفتاح، واعتبار كلّ مبدع في لبنان علمًا لبنانيًا.
