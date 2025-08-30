29
فنون ومشاهير
بعد 23 عاماً.. "مافيا" يعود بجزء ثاني
Lebanon 24
30-08-2025
|
02:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد 23 عاماً من ظهور فيلم "
مافيا
"، بطولة
أحمد السقا
ومنى زكي، والذي حقق إيرادات عالية في السينما
المصرية
، بدأت الاستعدادات لإنتاج الجزء الثاني.
فقد أعلن السيناريست
مدحت العدل
، أنه بصدد التحضير للجزء الثاني من "مافيا"، الذي سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور.
في حين كشف مصدر مقرب من أحمد السقا في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن الفنان وافق بالفعل على القيام ببطولة الجزء الثاني. وأضاف أن السقا التقى
منذ فترة
بالسيناريست مدحت العدل، وناقشا التفاصيل الأولية للعمل.
كما أوضح أن العدل كشف للسقا الخطوط العريضة لأحداث الفيلم التي ستختلف كلياً عن تفاصيل الجزء الأول. وتابع لافتا إلى أن
منى زكي
رحبت بالمشاركة في الفيلم، لكن مازالت الشركة المنتجة تواصل الحصول على موافقة باقي الأبطال، وعلى رأسهم الفنان
مصطفى شعبان
وأحمد رزق، كما تفكر في الاستعانة بنجوم جدد لم يشاركوا في الجزء الأول، إلا أن ذلك سوف يكون مجازفة غير محسومة النتائج.
إلى ذلك، رجح المصدر تعذر مشاركة الممثل
القدير
توفيق
عبد الحميد
في الجزء الثاني نظراً لظروفه الصحية.
