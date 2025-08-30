بعد 23 عاماً.. "مافيا" يعود بجزء ثاني



فقد أعلن السيناريست ، أنه بصدد التحضير للجزء الثاني من "مافيا"، الذي سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور. بعد 23 عاماً من ظهور فيلم " "، بطولة ومنى زكي، والذي حقق إيرادات عالية في السينما ، بدأت الاستعدادات لإنتاج الجزء الثاني.فقد أعلن السيناريست ، أنه بصدد التحضير للجزء الثاني من "مافيا"، الذي سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور.

في حين كشف مصدر مقرب من أحمد السقا في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن الفنان وافق بالفعل على القيام ببطولة الجزء الثاني. وأضاف أن السقا التقى بالسيناريست مدحت العدل، وناقشا التفاصيل الأولية للعمل.



كما أوضح أن العدل كشف للسقا الخطوط العريضة لأحداث الفيلم التي ستختلف كلياً عن تفاصيل الجزء الأول. وتابع لافتا إلى أن رحبت بالمشاركة في الفيلم، لكن مازالت الشركة المنتجة تواصل الحصول على موافقة باقي الأبطال، وعلى رأسهم الفنان وأحمد رزق، كما تفكر في الاستعانة بنجوم جدد لم يشاركوا في الجزء الأول، إلا أن ذلك سوف يكون مجازفة غير محسومة النتائج.



إلى ذلك، رجح المصدر تعذر مشاركة الممثل توفيق في الجزء الثاني نظراً لظروفه الصحية.