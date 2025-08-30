بعد فيديو "أنا هتجوز"... فاشينيستا تثير الجدل حول زواج نور الغندور (صور)

Advertisement

فقد نشرت نهى فيديو من سهرة أقامتها في العاصمة ، ظهرت فيه بأناقة لافتة وهي تجلس إلى جانب نور، وسط أجواء مليئة بالضحك والمرح.وبدت الغندور وهي تهمس في أذن نهى التي تفاعلت معها بابتسامة عريضة وفرح واضح.وزادت نهى من غموض المقطع بعدما أرفقته بتعليق مثير كتبت فيه: "نقول ولا ما نقولش"، وأضفت إليه أغنية الجديدة "صحاك الشوق"، ما فتح باب التكهنات والتعليقات بين جمهورها.اللافت أنّ الأنظار اتجهت نحو نور الغندور التي ظهرت بخاتم مميّز يتوسّطه حجر كبير، الأمر الذي أجج الشائعات مجددًا حول احتمال ارتباطها القريب.خصوصًا أن الفيديو جاء بعد أيام من مقطع آخر شاركته نور، أعادت فيه تمثيل مشهد شهير من مسلسل "الحقيقة والسراب" للفنانة ، وقالت خلاله: "أنا هتجوز.. كتب كتابي يوم الثلاثاء الجاي". وهو ما عزّز موجة الأخبار التي تحدّثت عن استعدادها للزواج، من دون أن تُصدر أي تصريح رسمي حتى الآن يؤكد أو ينفي ما يُشاع حول حياتها العاطفية.