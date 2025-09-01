31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مُهددة بالطرد من منزلها.. هذا ما كشفته ممثلة شهيرة
Lebanon 24
01-09-2025
|
04:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد إبلاغها بأنها ستُطرد من منزلها خلال 7 سنوات، أعلنت الفنانة والكاتبة
المصرية
معتزة
عبد الصبور
، ابنة الشاعر الراحل
صلاح عبد الصبور
عن مرورها بحالة سيئة.
Advertisement
وكتبت معتزة عبر صفحتها الرسمية في "
فيسبوك
": "من كام يوم لأني كنت في حالة عمري ما شفت نفسي فيها جراء إبلاغي من أحد ورثة
العمارة
أني هطرد من
بيتي
، بيت
صلاح عبد
الصبور كمان سبع سنوات". وأضافت: "هترمي في الشارع أنا ومكتبة والدي وعيشتي وعيشته".
وشبّهت ابنة الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور حياتها بـ"فيلم رعب"، حيث ستجد نفسها مرمية في الشارع مع مكتبة والدها وذكرياتها.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها، لم تبخل معتزة بالتزامها تجاه
مكتبة الإسكندرية
، ورفضت فكرة الاعتذار عن الورشة الفنية التي كان من المقرر أن تقدّمها هناك.
واستحضرت عبد الصبور نصيحتها لطلابها: "لو
مش قادر
تمشي ازحف... بس تقدّم"، مؤكدةً أن "شرف الكلمة" أقوى من أي عقد، وأنها تربّت على هذا المبدأ.(لها)
مواضيع ذات صلة
بسبب قانون الإيجار.. نجمة شهيرة مُهددة بالطرد من شقتها!
Lebanon 24
بسبب قانون الإيجار.. نجمة شهيرة مُهددة بالطرد من شقتها!
01/09/2025 14:40:17
01/09/2025 14:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة جدّاً تستعدّ لبيع منزلها والإنتقال إلى الخارج
Lebanon 24
ممثلة شهيرة جدّاً تستعدّ لبيع منزلها والإنتقال إلى الخارج
01/09/2025 14:40:17
01/09/2025 14:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح لها... فنانة بارزة جدّاً مُهدّدة بالطرد من شقتها إليكم ما قالته
Lebanon 24
آخر تصريح لها... فنانة بارزة جدّاً مُهدّدة بالطرد من شقتها إليكم ما قالته
01/09/2025 14:40:17
01/09/2025 14:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
Lebanon 24
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
01/09/2025 14:40:17
01/09/2025 14:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتبة الإسكندرية
صلاح عبد الصبور
عبد الصبور
صلاح عبد
العمارة
المصرية
مش قادر
العمار
قد يعجبك أيضاً
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
Lebanon 24
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
04:30 | 2025-09-01
01/09/2025 04:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
استعرضت ملابسها الداخلية.. تسريب فيديو جديد للبلوغر الشهيرة مدته 9 دقائق!
Lebanon 24
استعرضت ملابسها الداخلية.. تسريب فيديو جديد للبلوغر الشهيرة مدته 9 دقائق!
04:23 | 2025-09-01
01/09/2025 04:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما وصف زواجه بوالدتها بـ"النزوة".. ابنة صباح الجزائري تشن هجوماً على دريد لحام (فيديو)
Lebanon 24
بعدما وصف زواجه بوالدتها بـ"النزوة".. ابنة صباح الجزائري تشن هجوماً على دريد لحام (فيديو)
03:32 | 2025-09-01
01/09/2025 03:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتدت فستانا مكشوفا مع حجاب شفاف.. بسمة بوسيل تُثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البندقية (فيديو)
Lebanon 24
ارتدت فستانا مكشوفا مع حجاب شفاف.. بسمة بوسيل تُثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البندقية (فيديو)
02:05 | 2025-09-01
01/09/2025 02:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عروسته هندية.. نجم شهير يتزوج بحفل زفاف أسطوري في إيطاليا (فيديو)
Lebanon 24
عروسته هندية.. نجم شهير يتزوج بحفل زفاف أسطوري في إيطاليا (فيديو)
23:56 | 2025-08-31
31/08/2025 11:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
Lebanon 24
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
08:27 | 2025-08-31
31/08/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
02:00 | 2025-09-01
01/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
Lebanon 24
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
04:30 | 2025-09-01
01/09/2025 04:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
09:45 | 2025-08-31
31/08/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجأة تشبهُ تفجير البيجر".. خطة إسرائيلية خبيثة ضد "حماس"
Lebanon 24
"مفاجأة تشبهُ تفجير البيجر".. خطة إسرائيلية خبيثة ضد "حماس"
14:00 | 2025-08-31
31/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:30 | 2025-09-01
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
04:23 | 2025-09-01
استعرضت ملابسها الداخلية.. تسريب فيديو جديد للبلوغر الشهيرة مدته 9 دقائق!
03:32 | 2025-09-01
بعدما وصف زواجه بوالدتها بـ"النزوة".. ابنة صباح الجزائري تشن هجوماً على دريد لحام (فيديو)
02:05 | 2025-09-01
ارتدت فستانا مكشوفا مع حجاب شفاف.. بسمة بوسيل تُثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البندقية (فيديو)
23:56 | 2025-08-31
عروسته هندية.. نجم شهير يتزوج بحفل زفاف أسطوري في إيطاليا (فيديو)
23:00 | 2025-08-31
في أول لقاء لها بعد سنوات من الغياب الاعلامي.. نجوى كرم تفاجئ جمهورها بمقطع محذوف من أغنيتها "يلعن البعد"
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
01/09/2025 14:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
01/09/2025 14:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
01/09/2025 14:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24