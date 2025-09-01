مُهددة بالطرد من منزلها.. هذا ما كشفته ممثلة شهيرة

بعد إبلاغها بأنها ستُطرد من منزلها خلال 7 سنوات، أعلنت الفنانة والكاتبة معتزة ، ابنة الشاعر الراحل عن مرورها بحالة سيئة.

وكتبت معتزة عبر صفحتها الرسمية في " ": "من كام يوم لأني كنت في حالة عمري ما شفت نفسي فيها جراء إبلاغي من أحد ورثة أني هطرد من ، بيت الصبور كمان سبع سنوات". وأضافت: "هترمي في الشارع أنا ومكتبة والدي وعيشتي وعيشته".



وشبّهت ابنة الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور حياتها بـ"فيلم رعب"، حيث ستجد نفسها مرمية في الشارع مع مكتبة والدها وذكرياتها.



وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها، لم تبخل معتزة بالتزامها تجاه ، ورفضت فكرة الاعتذار عن الورشة الفنية التي كان من المقرر أن تقدّمها هناك.



واستحضرت عبد الصبور نصيحتها لطلابها: "لو تمشي ازحف... بس تقدّم"، مؤكدةً أن "شرف الكلمة" أقوى من أي عقد، وأنها تربّت على هذا المبدأ.(لها)