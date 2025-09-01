Advertisement

فنون ومشاهير

لحظة مفاجئة.. نجم يقتحم حفل زفاف ويحوّله إلى مناسبة استثنائية (فيديو)

Lebanon 24
01-09-2025 | 10:31
A-
A+
Doc-P-1411647-638923451309930669.jpg
Doc-P-1411647-638923451309930669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اقتحم النجم الكندي جاستن بيبر حفل زفاف هندي في لوس أنجلوس بشكل مفاجئ، ما أثار دهشة الحضور وحوّل المناسبة العائلية إلى ذكرى استثنائية للعروسين وضيوفهما.
Advertisement

وليس هذا الظهور الأول لبيبر في مثل هذه الاحتفالات، إذ سبق له أن أحيا حفل "سانغيت" الضخم لآنانت أمباني وراديكا ميرشانت في مومباي، مقابل أجر خيالي بلغ نحو 10 ملايين دولار، بمشاركة نجوم عالميين مثل ريهانا وكاتي بيري.
 

مواضيع ذات صلة
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة.. هذا ما حصل
lebanon 24
01/09/2025 20:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم الصورة.. "زفاف" في الجنوب لحظة الغارات
lebanon 24
01/09/2025 20:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
lebanon 24
01/09/2025 20:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: نجوم ريال مدريد يرقصون في حفل زفاف ميليتاو
lebanon 24
01/09/2025 20:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لوس أنجلوس

كاتي بيري

youtube

ميرشان

بيبر

بيري

كندي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:38 | 2025-09-01
11:24 | 2025-09-01
09:53 | 2025-09-01
08:18 | 2025-09-01
04:52 | 2025-09-01
04:30 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24