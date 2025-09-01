27
لحظة مفاجئة.. نجم يقتحم حفل زفاف ويحوّله إلى مناسبة استثنائية (فيديو)
Lebanon 24
01-09-2025
|
10:31
اقتحم النجم الكندي
جاستن بيبر
حفل زفاف هندي في
لوس أنجلوس
بشكل مفاجئ، ما أثار دهشة الحضور وحوّل المناسبة العائلية إلى ذكرى استثنائية للعروسين وضيوفهما.
وليس هذا الظهور الأول لبيبر في مثل هذه الاحتفالات، إذ سبق له أن أحيا حفل "سانغيت" الضخم لآنانت أمباني وراديكا ميرشانت في مومباي، مقابل أجر خيالي بلغ نحو 10 ملايين دولار، بمشاركة نجوم عالميين مثل ريهانا وكاتي
بيري
.
