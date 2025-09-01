25
بيروت
28
طرابلس
25
صور
27
جبيل
25
صيدا
26
جونية
22
النبطية
22
زحلة
24
بعلبك
19
بشري
25
بيت الدين
24
كفردبيان
فنون ومشاهير
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
Lebanon 24
01-09-2025
|
12:38
photos
نعى الإعلامي اللبناني
نيشان
اليوم زوج أخته الراحل بكلمات حزينة ومعبرة.
وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، كتب نيشان:"فقدتُ اليوم زوج أختي. صهري "سعيد بخيت". أخٌي وصديقي وحبيب أسرتنا. السّرطان سَرَقَهُ مِنّا. الحياة قصيرة.البقاء لله".
وأرفق المنشور بالصور التالية:
