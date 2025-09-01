Advertisement

فنون ومشاهير

"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)

Lebanon 24
01-09-2025 | 12:38
نعى الإعلامي اللبناني نيشان اليوم زوج أخته الراحل بكلمات حزينة ومعبرة.
وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، كتب نيشان:"فقدتُ اليوم زوج أختي. صهري "سعيد بخيت". أخٌي وصديقي وحبيب أسرتنا. السّرطان سَرَقَهُ مِنّا. الحياة قصيرة.البقاء لله". 

وأرفق المنشور بالصور التالية:




















جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24