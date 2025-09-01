Advertisement

فنون ومشاهير

بعد حفل العلمين وإطلاق تصريحاتها "غير الأخلاقية".. هل تواجه روبي عقوبة من نقابة الموسيقيين؟

Lebanon 24
01-09-2025 | 16:00
لا تزال أصداء حفل الفنانة المصرية روبي في مدينة العلمين تتفاعل، وسط مطالب متزايدة من نشطاء بضرورة تدخل نقابة المهن الموسيقية لمحاسبتها، على خلفية ما اعتبره كثيرون تجاوزًا للذوق العام وإطلاق تصريحات وُصفت بـ"غير الأخلاقية".
وجاء الجدل بعدما أدت روبي أغنيتها "3 ساعات متواصلة"، التي أثارت ضجة منذ طرحها في كانون الاول قبل عامين بسبب اسمها، قبل أن تعود لتشعل الجدل مجددًا من خلال تعليق مداعب للجمهور اعتُبر "غير لائق".


ويترقب متابعون موقف النقابة، خصوصًا أن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل عُرف بمواقفه الصارمة مؤخرًا.


وبحسب مصادر نقابية، فإن "العقوبات المتوقعة لن تخرج عن 4 احتمالات إذا قرر مجلس إدارة النقابة إحالة روبي إلى التحقيق ومنحها الفرصة للدفاع عن النفس".


وتشمل العقوبات في هذه الحالة "الإنذار" وهي عقوبة أولية تتمثل في التنبيه على وجود مخالفة وقد تتصاعد إلى "اللوم" وهو أقوى من الإنذار، كما أن هناك "الغرامة المالية" التي تتحدد قيمتها حسب قوة المخالفة التي ارتكبها عضو النقابة.


وهناك أيضا "الشطب من عضوية النقابة" ويكون لمدة مؤقتة قد تصل إلى عام، أما أقصى عقوبة قد توقعها النقابة فهي "الشطب النهائي من سجلات النقابة" وهو ما لا يحدث إلا في مخالفات كبرى وحالات نادرة. 
نقابة المهن الموسيقية

مجلس إدارة النقابة

3 ساعات متواصلة

مصطفى كامل

العقوبات

المصرية

العلمين

العلم

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24