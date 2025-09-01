بعد حفل العلمين وإطلاق تصريحاتها "غير الأخلاقية".. هل تواجه روبي عقوبة من نقابة الموسيقيين؟

Advertisement

وجاء الجدل بعدما أدت روبي أغنيتها " "، التي أثارت ضجة منذ طرحها في كانون الاول قبل عامين بسبب اسمها، قبل أن تعود لتشعل الجدل مجددًا من خلال تعليق مداعب للجمهور اعتُبر "غير لائق".ويترقب متابعون موقف النقابة، خصوصًا أن نقيب الموسيقيين عُرف بمواقفه الصارمة مؤخرًا.وبحسب مصادر نقابية، فإن " المتوقعة لن تخرج عن 4 احتمالات إذا قرر إحالة روبي إلى التحقيق ومنحها الفرصة للدفاع عن النفس".وتشمل العقوبات في هذه الحالة "الإنذار" وهي عقوبة أولية تتمثل في التنبيه على وجود مخالفة وقد تتصاعد إلى "اللوم" وهو أقوى من الإنذار، كما أن هناك "الغرامة المالية" التي تتحدد قيمتها حسب قوة المخالفة التي ارتكبها عضو النقابة.وهناك أيضا "الشطب من عضوية النقابة" ويكون لمدة مؤقتة قد تصل إلى عام، أما أقصى عقوبة قد توقعها النقابة فهي "الشطب النهائي من سجلات النقابة" وهو ما لا يحدث إلا في مخالفات كبرى وحالات نادرة.