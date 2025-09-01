Advertisement

فنون ومشاهير

كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل

Lebanon 24
01-09-2025 | 23:48
تعرّضت سيارة الإعلامي الإماراتي أنس بوخش الفاخرة وهي من طراز Maybach لحريق مُفاجئ حين كان داخل استوديو التصوير يُنهي تسجيل حلقة برنامج تلفزيوني.

وروى أنس أن الحريق اندلع قبل لحظات فقط من توجهه إلى السيارة، لافتًا إلى أن خللًا تقنيًا في أثناء التسجيل أدى إلى تأخّره بشكل غير متوقّع، وهو ما حال دون ولوجه داخل المركبة قبيل اندلاع النيران.

ونشر أنس بو خش عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" فيديو وثّق فيه لحظات الحريق، وعلّق قائلاً إن الواقعة بدت له "غريبة وعشوائية"، فقد وقعت بعد انتهاء التصوير وأثناء وداع الضيوف، ليُفاجأ بصوت أحدهم ينادي بأن هناك سيارة تحترق.
 
 
وقال أنس: "لقد سمعت أحدًا يُنادي بأن سيارة تحترق، شعرت وقتها أنها سيارتي، سرت بهدوء أطالع المشهد، وفعلاً كانت سيارتي".

وأشار في منشوره إلى أنه تردّد في توثيق الحادث، لكنه قرر مشاركة هذه اللحظات كما يشارك اللحظات السعيدة، مؤكدًا أن سرد الوقائع جزء من الواقع الذي لا يخلو من مفاجآت قاسية، على حد قوله.

وأضاف بوخش أنه يُعد تأخّره عن الوصول إلى السيارة "لحظة حظ"، قائلًا: "هذه اللحظات تجعلنا نفكر كم نحن محظوظون، لو لم يحدث الخلل التقني الذي أخرنا، لكنا في داخل السيارة، ولولا دقائق قليلة إضافية، لكان الوضع مختلفًا تمامًا".

وختم أنس منشوره بتوجيه الشكر لمن تواصلوا معه للاطمئنان، مضيفًا: "الحمد لله أن الحريق وقع في الوقت والمكان المناسبين، كان هناك عمّال في الموقع يمتلكون طفايات حريق، وقد استخدمنا أكثر من واحدة. لو وقع الحادث في أثناء القيادة أو بالقرب من المنزل، لا أحد يعلم كيف كان سيكون المشهد، الحمد لله نحن بخير وآمنون".(إرم نيوز)

