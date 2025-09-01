كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل

بعد احتراق سيارته، الإعلامي #أنس_بوخش يحذر:
يُرجى فحص محركات سياراتكم. فجأة اشتعلت سيارتي المتوقفة بعد ما خلصنا التصوير وكنا عم نودع الضيوف. الغريب إني حسيت إنها سيارتي قبل ما أشوف. لو ما صار تأخير بسيط بالتسجيل، كنا جوّا السيارة. الحمد لله استخدمنا طفايات الحريق وكلنا بخير." pic.twitter.com/uLalWxmr11
— Nos Khabar نص خبر (@noskhabar_ae) September 1, 2025
