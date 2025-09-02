Advertisement

فنون ومشاهير

تعرّض لإصابات متعددة.. فنان شهير يظهر بجروح عميقة وكدمات مؤلمة (صور)

Lebanon 24
02-09-2025
كشف الفنان المصري عصام صاصا عن تعرضه لحادث أسفر عن إصابات متعددة في جسده من دون أن يتحدث عن كيفية حصول الأمر. 
ونشر صاصا صورا عبر حسابه على فيسبوك أظهرت تعرضه لجروح عميقة وكدمات في ذراعه وقدمه، وهو ما أثار قلق متابعيه.
 
 
وعلّق على الصور بالقول: "الحمد لله على كل شيء".
 
وأكد صاصا عبر حسابه على انستغرام أن الحفل المقرر إقامته في "ذا بيتش" لن يُقام في موعده، موضحًا: "الحمد لله على كل حاجة، نأسف لعدم حضوري حفلة ذا بيتش غدًا بظروف خارجة عن إرادتي وعن إرادة المكان". 

وأضاف أن إصابته المفاجئة فرضت عليه الالتزام بالراحة والابتعاد عن أي نشاط فني خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
عصام صاصا

انستغرام

فيسبوك

التزام

مصري

سبوك

