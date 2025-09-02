31
فنون ومشاهير
تعرّض لإصابات متعددة.. فنان شهير يظهر بجروح عميقة وكدمات مؤلمة (صور)
Lebanon 24
02-09-2025
|
03:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الفنان المصري
عصام صاصا
عن تعرضه لحادث أسفر عن إصابات متعددة في جسده من دون أن يتحدث عن كيفية حصول الأمر.
ونشر صاصا صورا عبر حسابه على
فيسبوك
أظهرت تعرضه لجروح عميقة وكدمات في ذراعه وقدمه، وهو ما أثار قلق متابعيه.
وعلّق على الصور بالقول: "الحمد لله على كل شيء".
وأكد صاصا عبر حسابه على
انستغرام
أن الحفل المقرر إقامته في "ذا بيتش" لن يُقام في موعده، موضحًا: "الحمد لله على كل حاجة، نأسف لعدم حضوري حفلة ذا بيتش غدًا بظروف خارجة عن إرادتي وعن إرادة المكان".
وأضاف أن إصابته المفاجئة فرضت عليه الالتزام بالراحة والابتعاد عن أي نشاط فني خلال الأيام القليلة المقبلة.
