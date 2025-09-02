شعر بألم في الصدر ونقل فوراً إلى المستشفى.. فنان يتعرّض لوعكة مُفاجئة وهذا وضعه الآن (صورة)

بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة وشعوره بألم في منطقة ما استدعى نقله إلى المستشفى، سيخضع الفنان لعملية قسطرة في .

Advertisement

وحرص النبهان على طمأنة محبيه عن حالته الصحية وأكد انه "بصحة جيدة ولله الحمد، أنا حالياً في المستشفى بانتظار عمل قسطرة للقلب حيث قرر الجهاز الطبي المشرف على علاجي ضرورة إجراء العملية لتجاوز أي أزمات أو مضاعفات قد تحدث في ورغم شعوري بتحسن كبير حاليا فإنني مجبر على قبول قرار الأطباء وعمل القسطرة".



وأوضح في حديث لصحيفة "الأنباء" أن "قرار الأطباء جاء بعد إجراء مجموعة من الفحوصات والأشعة وغيرها من الأمور الطبية التي أثبتت أن القسطرة ضرورية رغم تحسن حالتي الصحية".



وعن موعد اجراء القسطرة ومغادرة المستشفى، أشار النجم الكويتي إلى أن الجهاز الطبي أخبره ان عملية القسطرة سيتم اجراؤها في اليومين المقبلين في حال عدم حدوث أي أمر عاجل قد يجبرهم على تأجيلها، مشيراً الى ان "أي جهاز طبي يحدد موعد اجراء أي عملية قد يغير الموعد في حال استجد أي أمر على المريض، وأنا حاليا بانتظار الساعات المقبلة، وإن شاء الله أجري القسطرة وبعدها أغادر المستشفى إلى منزلي وعملي في الإذاعة والتلفزيون حيث أشعر بالوحشة في حال ابتعدت عن العمل".



وشكر النبهان جميع من سأل عنه في الأيام الماضية من جمهوره أو أصدقائه أو زملائه بالوسط الفني من خلال زيارته في المستشفى أو الاتصال هاتفيا أو بث رسالة بمواقع التواصل الاجتماعي. (لها)