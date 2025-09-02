31
فنون ومشاهير
شعر بألم في الصدر ونقل فوراً إلى المستشفى.. فنان يتعرّض لوعكة مُفاجئة وهذا وضعه الآن (صورة)
Lebanon 24
02-09-2025
|
04:20
بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة وشعوره بألم في منطقة
الصدر
ما استدعى نقله إلى المستشفى، سيخضع الفنان
الكويتي
جاسم النبهان
لعملية قسطرة في
المستشفى الأميري
.
وحرص النبهان على طمأنة محبيه عن حالته الصحية وأكد انه "بصحة جيدة ولله الحمد، أنا حالياً في المستشفى بانتظار عمل قسطرة للقلب حيث قرر الجهاز الطبي المشرف على علاجي ضرورة إجراء العملية لتجاوز أي أزمات أو مضاعفات قد تحدث في
المستقبل
ورغم شعوري بتحسن كبير حاليا فإنني مجبر على قبول قرار الأطباء وعمل القسطرة".
وأوضح في حديث لصحيفة "الأنباء"
الكويتية
أن "قرار الأطباء جاء بعد إجراء مجموعة من الفحوصات والأشعة وغيرها من الأمور الطبية التي أثبتت أن القسطرة ضرورية رغم تحسن حالتي الصحية".
وعن موعد اجراء القسطرة ومغادرة المستشفى، أشار النجم الكويتي إلى أن الجهاز الطبي أخبره ان عملية القسطرة سيتم اجراؤها في اليومين المقبلين في حال عدم حدوث أي أمر عاجل قد يجبرهم على تأجيلها، مشيراً الى ان "أي جهاز طبي يحدد موعد اجراء أي عملية قد يغير الموعد في حال استجد أي أمر على المريض، وأنا حاليا بانتظار الساعات المقبلة، وإن شاء الله أجري القسطرة وبعدها أغادر المستشفى إلى منزلي وعملي في الإذاعة والتلفزيون حيث أشعر بالوحشة في حال ابتعدت عن العمل".
وشكر النبهان جميع من سأل عنه في الأيام الماضية من جمهوره أو أصدقائه أو زملائه بالوسط الفني من خلال زيارته في المستشفى أو الاتصال هاتفيا أو بث رسالة بمواقع التواصل الاجتماعي. (لها)
بعد صراع طويل مع المرض... رحيل ممثل أجنبيّ شهير عن 73 عاماً
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... رحيل ممثل أجنبيّ شهير عن 73 عاماً
05:33 | 2025-09-02
02/09/2025 05:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
04:21 | 2025-09-02
02/09/2025 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة طليقته مرّ بظروف صعبة.. فنان شهير يتحدث بتأثر عن حياته الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة طليقته مرّ بظروف صعبة.. فنان شهير يتحدث بتأثر عن حياته الشخصية (فيديو)
03:43 | 2025-09-02
02/09/2025 03:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابات متعددة.. فنان شهير يظهر بجروح عميقة وكدمات مؤلمة (صور)
Lebanon 24
تعرّض لإصابات متعددة.. فنان شهير يظهر بجروح عميقة وكدمات مؤلمة (صور)
03:25 | 2025-09-02
02/09/2025 03:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة والدهما.. ابنا نادين الراسي وجيسكار أبي نادر يلفتان الأنظار شاهدوا كيف أصبحا (صورة)
Lebanon 24
برفقة والدهما.. ابنا نادين الراسي وجيسكار أبي نادر يلفتان الأنظار شاهدوا كيف أصبحا (صورة)
03:06 | 2025-09-02
02/09/2025 03:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
