Advertisement

فنون ومشاهير

شعر بألم في الصدر ونقل فوراً إلى المستشفى.. فنان يتعرّض لوعكة مُفاجئة وهذا وضعه الآن (صورة)

Lebanon 24
02-09-2025 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1411888-638924088614892855.jpeg
Doc-P-1411888-638924088614892855.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة وشعوره بألم في منطقة الصدر ما استدعى نقله إلى المستشفى، سيخضع الفنان الكويتي جاسم النبهان لعملية قسطرة في المستشفى الأميري.
Advertisement
 
 
 
 
وحرص النبهان على طمأنة محبيه عن حالته الصحية وأكد انه "بصحة جيدة ولله الحمد، أنا حالياً في المستشفى بانتظار عمل قسطرة للقلب حيث قرر الجهاز الطبي المشرف على علاجي ضرورة إجراء العملية لتجاوز أي أزمات أو مضاعفات قد تحدث في المستقبل ورغم شعوري بتحسن كبير حاليا فإنني مجبر على قبول قرار الأطباء وعمل القسطرة".

وأوضح في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن "قرار الأطباء جاء بعد إجراء مجموعة من الفحوصات والأشعة وغيرها من الأمور الطبية التي أثبتت أن القسطرة ضرورية رغم تحسن حالتي الصحية".

وعن موعد اجراء القسطرة ومغادرة المستشفى، أشار النجم الكويتي إلى أن الجهاز الطبي أخبره ان عملية القسطرة سيتم اجراؤها في اليومين المقبلين في حال عدم حدوث أي أمر عاجل قد يجبرهم على تأجيلها، مشيراً الى ان "أي جهاز طبي يحدد موعد اجراء أي عملية قد يغير الموعد في حال استجد أي أمر على المريض، وأنا حاليا بانتظار الساعات المقبلة، وإن شاء الله أجري القسطرة وبعدها أغادر المستشفى إلى منزلي وعملي في الإذاعة والتلفزيون حيث أشعر بالوحشة في حال ابتعدت عن العمل".

وشكر النبهان جميع من سأل عنه في الأيام الماضية من جمهوره أو أصدقائه أو زملائه بالوسط الفني من خلال زيارته في المستشفى أو الاتصال هاتفيا أو بث رسالة بمواقع التواصل الاجتماعي. (لها)

مواضيع ذات صلة
قبل إحياء حفله.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى (صورة)
lebanon 24
02/09/2025 13:34:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مُفاجئة بعد أيام من تأديته مناسك الحج.. هذا ما قاله فنان شهير عن وضعه (صورة)
lebanon 24
02/09/2025 13:34:46 Lebanon 24 Lebanon 24
شعر بألم في الصدر.. وفاة فنان شهير بأزمة قلبية مُفاجئة (صورة)
lebanon 24
02/09/2025 13:34:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة ونقله إلى المستشفى.. هذا وضع الفنان محمد صبحي
lebanon 24
02/09/2025 13:34:46 Lebanon 24 Lebanon 24

المستشفى الأميري

مستشفى الأميري

جاسم النبهان

مستشفى الأم

على المري

المستقبل

الكويتية

الكويتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:33 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:33 | 2025-09-02
04:21 | 2025-09-02
03:43 | 2025-09-02
03:25 | 2025-09-02
03:06 | 2025-09-02
02:34 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24