27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة.. نقل "المايسترو" سليم سحاب إلى المستشفى
Lebanon 24
02-09-2025
|
10:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
نُقِلَ
المايسترو
سليم سحاب
إلى المستشفى، بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة.
Advertisement
وبحسب صفحة سحاب الرسميّة، فإنّ الأطباء أوصوا بضرورة التزامه بالراحة التامة في الفترة المقبلة، بعدما تبيّن أنّ الوعكة ناتجة عن إرهاق شديد وضغوط متواصلة نتيجة انشغاله بأعماله الفنية الأخيرة. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة ونقله إلى المستشفى.. هذا وضع الفنان محمد صبحي
Lebanon 24
بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة ونقله إلى المستشفى.. هذا وضع الفنان محمد صبحي
02/09/2025 20:10:11
02/09/2025 20:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل إحياء حفله.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
قبل إحياء حفله.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى (صورة)
02/09/2025 20:10:11
02/09/2025 20:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وزوجته تطالب بالدعاء له
Lebanon 24
فنان تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وزوجته تطالب بالدعاء له
02/09/2025 20:10:11
02/09/2025 20:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مُفاجئة بعد أيام من تأديته مناسك الحج.. هذا ما قاله فنان شهير عن وضعه (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مُفاجئة بعد أيام من تأديته مناسك الحج.. هذا ما قاله فنان شهير عن وضعه (صورة)
02/09/2025 20:10:11
02/09/2025 20:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سليم سحاب
المايسترو
الامارات
التزام
ايستر
قد يعجبك أيضاً
إبنة ممثل شهير وإعلامية معروفة جدّاً كانت مصابة بمرض خطير: "كان باقيلها شهرين"
Lebanon 24
إبنة ممثل شهير وإعلامية معروفة جدّاً كانت مصابة بمرض خطير: "كان باقيلها شهرين"
08:50 | 2025-09-02
02/09/2025 08:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل القفص الذهبيّ... مراسل الـ"أم تي في" لم يحضر حفل زفاف شقيقه ما السبب؟ (صورة)
Lebanon 24
دخل القفص الذهبيّ... مراسل الـ"أم تي في" لم يحضر حفل زفاف شقيقه ما السبب؟ (صورة)
06:56 | 2025-09-02
02/09/2025 06:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... رحيل ممثل أجنبيّ شهير عن 73 عاماً
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... رحيل ممثل أجنبيّ شهير عن 73 عاماً
05:33 | 2025-09-02
02/09/2025 05:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
04:21 | 2025-09-02
02/09/2025 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بألم في الصدر ونقل فوراً إلى المستشفى.. فنان يتعرّض لوعكة مُفاجئة وهذا وضعه الآن (صورة)
Lebanon 24
شعر بألم في الصدر ونقل فوراً إلى المستشفى.. فنان يتعرّض لوعكة مُفاجئة وهذا وضعه الآن (صورة)
04:20 | 2025-09-02
02/09/2025 04:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
04:21 | 2025-09-02
02/09/2025 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
23:48 | 2025-09-01
01/09/2025 11:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب بـ"الدولار".. خطوة مهمة عبر المصارف
Lebanon 24
رواتب بـ"الدولار".. خطوة مهمة عبر المصارف
15:52 | 2025-09-01
01/09/2025 03:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
01:30 | 2025-09-02
02/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
02:00 | 2025-09-02
02/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:50 | 2025-09-02
إبنة ممثل شهير وإعلامية معروفة جدّاً كانت مصابة بمرض خطير: "كان باقيلها شهرين"
06:56 | 2025-09-02
دخل القفص الذهبيّ... مراسل الـ"أم تي في" لم يحضر حفل زفاف شقيقه ما السبب؟ (صورة)
05:33 | 2025-09-02
بعد صراع طويل مع المرض... رحيل ممثل أجنبيّ شهير عن 73 عاماً
04:21 | 2025-09-02
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
04:20 | 2025-09-02
شعر بألم في الصدر ونقل فوراً إلى المستشفى.. فنان يتعرّض لوعكة مُفاجئة وهذا وضعه الآن (صورة)
03:43 | 2025-09-02
بعد وفاة طليقته مرّ بظروف صعبة.. فنان شهير يتحدث بتأثر عن حياته الشخصية (فيديو)
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
02/09/2025 20:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
02/09/2025 20:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
02/09/2025 20:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24