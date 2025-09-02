Advertisement

فنون ومشاهير

تعرّض لوعكة صحية مفاجئة.. نقل "المايسترو" سليم سحاب إلى المستشفى

Lebanon 24
02-09-2025 | 10:09
Doc-P-1411982-638924300523989493.jpg
Doc-P-1411982-638924300523989493.jpg photos 0
نُقِلَ المايسترو سليم سحاب إلى المستشفى، بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة.
وبحسب صفحة سحاب الرسميّة، فإنّ الأطباء أوصوا بضرورة التزامه بالراحة التامة في الفترة المقبلة، بعدما تبيّن أنّ الوعكة ناتجة عن إرهاق شديد وضغوط متواصلة نتيجة انشغاله بأعماله الفنية الأخيرة. (الامارات 24)
 
 
 
