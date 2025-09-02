تعرّض لوعكة صحية مفاجئة.. نقل "المايسترو" سليم سحاب إلى المستشفى

نُقِلَ إلى المستشفى، بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة.

Advertisement



وبحسب صفحة سحاب الرسميّة، فإنّ الأطباء أوصوا بضرورة التزامه بالراحة التامة في الفترة المقبلة، بعدما تبيّن أنّ الوعكة ناتجة عن إرهاق شديد وضغوط متواصلة نتيجة انشغاله بأعماله الفنية الأخيرة. (الامارات 24)