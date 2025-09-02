Advertisement

فنون ومشاهير

نقابة المهن الموسيقية: سليم سحاب بصحة جيدة ويتماثل للشفاء

Lebanon 24
02-09-2025 | 16:52
A-
A+
Doc-P-1412160-638924541808834863.jpeg
Doc-P-1412160-638924541808834863.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقدمت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمايسترو القدير سليم سحاب، أحد رموز الموسيقى العربية، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة ضغوط في العمل .
Advertisement

وأكدت الفنانة نادية مصطفى المتحدث الرسمي للنقابة أن المايسترو سليم سحاب، بصحة جيدة الآن ويتماثل للشفاء، وتتمني النقابة أن يمنّ الله عليه بدوام الصحة والعافية، ليواصل عطائه الفني الكبير ومسيرته المشرفة في خدمة الموسيقى العربية.

وشددت النقابة على دعمها الكامل للمايسترو سليم سحاب، تقديرًا لما قدمه من إسهامات فنية وتربوية أثرت الساحة الموسيقية في مصر والوطن العربي.

وكانت أعلنت الصفحة الرسمية للمايسترو سليم سحاب، عبر فيسبوك، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ما أدى إلى تأجيل جولته لاكتشاف المواهب، خاصة أنه نُقل إلى أحد المستشفيات من أجل إجراء الفحوصات الطبية.
مواضيع ذات صلة
شطب 3 أعضاء من نقابة المهن الموسيقيّة في مصر
lebanon 24
03/09/2025 03:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء عقوبة راغب علامة في مصر.. وهذا ما قاله في مقر نقابة المهن الموسيقية (فيديو)
lebanon 24
03/09/2025 03:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة.. نقل "المايسترو" سليم سحاب إلى المستشفى
lebanon 24
03/09/2025 03:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لحل الأزمة المتعلقة بمنع راغب علامة من الغناء في مصر.. الخولي اتصل بنقيب المهن الموسيقية المصرية
lebanon 24
03/09/2025 03:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة المهن الموسيقية

مجلس الإدارة

نادية مصطفى

مصطفى كامل

سليم سحاب

المايسترو

رئاسة ال

فيسبوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:50 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:55 | 2025-09-02
14:00 | 2025-09-02
10:09 | 2025-09-02
08:50 | 2025-09-02
06:56 | 2025-09-02
05:33 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24