نقابة المهن الموسيقية: سليم سحاب بصحة جيدة ويتماثل للشفاء

تقدمت برئاسة الفنان وأعضاء بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمايسترو ، أحد رموز الموسيقى العربية، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة ضغوط في العمل .وأكدت الفنانة المتحدث الرسمي للنقابة أن سليم سحاب، بصحة جيدة الآن ويتماثل للشفاء، وتتمني النقابة أن يمنّ الله عليه بدوام الصحة والعافية، ليواصل عطائه الفني الكبير ومسيرته المشرفة في خدمة الموسيقى العربية.وشددت النقابة على دعمها الكامل للمايسترو سليم سحاب، تقديرًا لما قدمه من إسهامات فنية وتربوية أثرت الساحة الموسيقية في مصر والوطن العربي.وكانت أعلنت الصفحة الرسمية للمايسترو سليم سحاب، عبر ، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ما أدى إلى تأجيل جولته لاكتشاف المواهب، خاصة أنه نُقل إلى أحد المستشفيات من أجل إجراء الفحوصات الطبية.