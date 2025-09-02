بسبب تجربة عاطفية.. فنان زار طبيبا نفسيا

Advertisement

وقال السعدني: "كنت بحب واحدة جدًا ومكنتش عارف أتجاوز، فروحت له مرة وما ساعدنيش، لكن الفكرة فضلت معايا من زمان إن طلب المساعدة مش عيب"، مشيرًا إلى أن هذه التجربة المبكرة شكّلت وعيه بأهمية اللجوء للمتخصصين.وتطرّق السعدني إلى بعض المواقف التي أثرت في طفولته، منها خوفه من ورق حائط "مرعب" في غرفة نومه بجوار شقيقته، معتبرًا أن "نفسية الطفل غريبة جدًا والمشاكل بتفضل ماشية معاك طول العمر".