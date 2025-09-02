Advertisement

فنون ومشاهير

بسبب تجربة عاطفية.. فنان زار طبيبا نفسيا

Lebanon 24
02-09-2025 | 16:55
تحدّث الفنان المصري أحمد السعدني خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج abtalks عن تفاصيل شخصية للمرة الأولى، كاشفًا أنه زار طبيبًا نفسيًا وهو في سن السادسة عشرة بعد مروره بتجربة عاطفية تركت أثرًا نفسيًا كبيرًا عليه.
وقال السعدني: "كنت بحب واحدة جدًا ومكنتش عارف أتجاوز، فروحت له مرة وما ساعدنيش، لكن الفكرة فضلت معايا من زمان إن طلب المساعدة مش عيب"، مشيرًا إلى أن هذه التجربة المبكرة شكّلت وعيه بأهمية اللجوء للمتخصصين.

وتطرّق السعدني إلى بعض المواقف التي أثرت في طفولته، منها خوفه من ورق حائط "مرعب" في غرفة نومه بجوار شقيقته، معتبرًا أن "نفسية الطفل غريبة جدًا والمشاكل بتفضل ماشية معاك طول العمر".
 
كما كشف عن سبب تجنبه الاحتفال بعيد ميلاده، مسترجعًا حادثة وهو في الثامنة من عمره حين لم يحضر لحفل عيد ميلاده سوى ثلاثة أطفال فقط، ما جعله يقرر منذ ذلك الحين الانعزال في هذا اليوم.
أحمد السعدني يتحدث عن تجربة العلاج النفسي
