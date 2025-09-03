تغيّر شكله بالكامل.. نجم شهير يُثير الجدل بنحافته الزائدة (فيديو)

خلال مشاركته بالنسخة الـ82 من مهرجان السينمائي، أثار المصارع والممثل دوين المعروف باسم "ذا روك" بسبب نحافته الزائدة.

وأثار أداء في فيلمه الجديد "ذا سماشينغ ماشين" إعجاب الحضور في مهرجان البندقية السينمائي، حيث تلقى تصفيقاً حاراً دام 15 دقيقة، وهذا ما جعله يتأثر ويبكي فرحاً على خشبة المسرح.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" أن النجم الأميركي يستعد لتجسيد شخصية "مارك كير" بطل الفنون القتالية في فيلم "آلة السحق" (The Smashing Machine)، الذي يسلّط الضوء على معاناة البطل مع الإدمان والمشاكل العائلية إلى جانب رحلته الرياضية قبل أن يصبح بطل مصارعة، وتمكن ذا روك بالفعل من فقدان 60 رطلا من وزنه (حوالي 27 كيلوغراما) من أجل تجسيد هذه الشخصية، الأمر الذي أثار تكهنات حول استخدامه لحقن فقدان الوزن.



وتحدث ذا روك عن هذا التحول في جسده قائلاً: "أنا متحمس جدا لذلك، كنت محظوظا بمسيرتي المهنية والأفلام التي قدمتها لكن كان هناك صوت داخلي يقول استطعت أن أفعل أكثر؟ أريد أن أفعل أكثر، كيف سيكون ذلك؟"



إلى ذلك، أكد خبير في التغذية كينال ماكوانا أن سبب فقدان ذا روك لوزنه يعود إلى مزيج من نظام غذائي صارم منخفض السعرات وتمارين مكثفة، مشددا على أن فقدان الوزن بهذه الطريقة يحتاج إلى الانضباط والصبر، وأن أي محاولة لتسريع العملية قد تؤدي لفقدان العضلات بالإضافة إلى تسبّبها بمشاكل صحية.(لها)





