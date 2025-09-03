30
فنون ومشاهير
تغيّر شكله بالكامل.. نجم شهير يُثير الجدل بنحافته الزائدة (فيديو)
Lebanon 24
03-09-2025
|
02:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال مشاركته بالنسخة الـ82 من مهرجان
البندقية
السينمائي، أثار المصارع والممثل دوين
دوغلاس
جونسون
المعروف باسم "ذا روك" بسبب نحافته الزائدة.
وأثار أداء
النجم العالمي
في فيلمه الجديد "ذا سماشينغ ماشين" إعجاب الحضور في مهرجان البندقية السينمائي، حيث تلقى تصفيقاً حاراً دام 15 دقيقة، وهذا ما جعله يتأثر ويبكي فرحاً على خشبة المسرح.
View this post on Instagram
A post shared by A24 (@a24)
وذكرت صحيفة "دايلي ميل"
البريطانية
أن النجم الأميركي يستعد لتجسيد شخصية "مارك كير" بطل الفنون القتالية في فيلم "آلة السحق" (The Smashing Machine)، الذي يسلّط الضوء على معاناة البطل مع الإدمان والمشاكل العائلية إلى جانب رحلته الرياضية قبل أن يصبح بطل مصارعة، وتمكن ذا روك بالفعل من فقدان 60 رطلا من وزنه (حوالي 27 كيلوغراما) من أجل تجسيد هذه الشخصية، الأمر الذي أثار تكهنات حول استخدامه لحقن فقدان الوزن.
وتحدث ذا روك عن هذا التحول في جسده قائلاً: "أنا متحمس جدا لذلك، كنت محظوظا بمسيرتي المهنية والأفلام التي قدمتها لكن كان هناك صوت داخلي يقول
ماذا لو
استطعت أن أفعل أكثر؟ أريد أن أفعل أكثر، كيف سيكون ذلك؟"
إلى ذلك، أكد خبير في التغذية كينال ماكوانا أن سبب فقدان ذا روك لوزنه يعود إلى مزيج من نظام غذائي صارم منخفض السعرات وتمارين مكثفة، مشددا على أن فقدان الوزن بهذه الطريقة يحتاج إلى الانضباط والصبر، وأن أي محاولة لتسريع العملية قد تؤدي لفقدان العضلات بالإضافة إلى تسبّبها بمشاكل صحية.(لها)
إمرأة اقتحمت منزل فنان شهير... وهذا ما قالته بعد توقيفها
Lebanon 24
إمرأة اقتحمت منزل فنان شهير... وهذا ما قالته بعد توقيفها
06:30 | 2025-09-03
03/09/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحاتها: لن أكون أماً (فيديو)
Lebanon 24
باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحاتها: لن أكون أماً (فيديو)
04:48 | 2025-09-03
03/09/2025 04:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "إش إش" تشن هجوماً على زميلها في الوسط الفني.. ما القصة؟
Lebanon 24
بطلة مسلسل "إش إش" تشن هجوماً على زميلها في الوسط الفني.. ما القصة؟
04:19 | 2025-09-03
03/09/2025 04:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أدخلت العناية المركزة.. الفنانة سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعها الآن (صور)
Lebanon 24
أدخلت العناية المركزة.. الفنانة سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعها الآن (صور)
03:27 | 2025-09-03
03/09/2025 03:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 15 عاماً من الغياب.. هذا موعد حفل أصالة المُرتقب في سوريا
Lebanon 24
بعد 15 عاماً من الغياب.. هذا موعد حفل أصالة المُرتقب في سوريا
02:30 | 2025-09-03
03/09/2025 02:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
