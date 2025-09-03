بطلة مسلسل "إش إش" تشن هجوماً على زميلها في الوسط الفني.. ما القصة؟



ونشرت مي منشورا عبر حسابها على " "، أشارت فيه إلى ان هذا الزميل الذي كانت تعتبره صديقاً، كان قد نشر خلال شهر الماضي تدوينة ساخرة من الفنانين الذين يحتفلون بتصدّر أعمالهم "التريند"، معتبراً أن النجاح لا يُقاس بالأرقام، وأن الفن أسمى من مطاردة مؤشرات الشهرة الرقمية.



وتساءلت مي عمر "هل كان التريند سيئاً في رمضان وأصبح جيداً الآن؟"، مؤكدة أن المشكلة لا تكمن في الاحتفال بالنجاح الذي وصفته بأنه حق مشروع لكل فنان، وإنما في ازدواجية الخطاب وإظهار النفس في صورة "الفنان المختلف الذي لا يلهث خلف الترند"، ثم الانقلاب على الموقف عند أول فرصة.



وأضافت: "أنا لست ضد فرحة أي فنان بنجاحه، بل أهنئه من قلبي، لكن ما أرفضه هو التنظير الزائف ثم التراجع عنه، لماذا نحرّم على غيرنا ما نبيحه لأنفسنا؟"، كما أوضحت أن هذه المرة هي الأولى التي تقرر فيها الرد علناً على مثل هذه المواقف، رغم أنها في العادة تفضّل الصمت.



وأكدت مي ان انتقادها لا يستهدف فريق عمل المسلسل أو زملاء المهنة الذين يكنّ لهم كل التقدير والاحترام، بل هو موجّه حصرياً إلى ذلك الزميل الذي وصفته بأنه "تناقض في مواقفه علناً".(24)