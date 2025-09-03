29
بطلة مسلسل "إش إش" تشن هجوماً على زميلها في الوسط الفني.. ما القصة؟
03-09-2025
04:19
شنت الفنانة
المصرية
مي عمر
بطلة مسلل "إش إش" هجوماً لاذعاً على أحد زملائها في الوسط الفني، مشيرة إلى موقف متناقض له بشأن موضوع تصدّر
الترند
.
ونشرت مي منشورا عبر حسابها على "
فيسبوك
"، أشارت فيه إلى ان هذا الزميل الذي كانت تعتبره صديقاً، كان قد نشر خلال شهر
رمضان
الماضي تدوينة ساخرة من الفنانين الذين يحتفلون بتصدّر أعمالهم "التريند"، معتبراً أن النجاح لا يُقاس بالأرقام، وأن الفن أسمى من مطاردة مؤشرات الشهرة الرقمية.
لكن، وبحسب رواية مي، فإن هذا الزميل سرعان ما غيّر موقفه حين بدأ مسلسله الجديد يُعرض خارج الموسم الرمضاني، ليتباهى بالوصول إلى "التريند" ويشارك متابعينه سعادته وكأنه حقق إنجازاً استثنائياً.
وتساءلت مي عمر "هل كان التريند سيئاً في رمضان وأصبح جيداً الآن؟"، مؤكدة أن المشكلة لا تكمن في الاحتفال بالنجاح الذي وصفته بأنه حق مشروع لكل فنان، وإنما في ازدواجية الخطاب وإظهار النفس في صورة "الفنان المختلف الذي لا يلهث خلف الترند"، ثم الانقلاب على الموقف عند أول فرصة.
وأضافت: "أنا لست ضد فرحة أي فنان بنجاحه، بل أهنئه من قلبي، لكن ما أرفضه هو التنظير الزائف ثم التراجع عنه، لماذا نحرّم على غيرنا ما نبيحه لأنفسنا؟"، كما أوضحت أن هذه المرة هي الأولى التي تقرر فيها الرد علناً على مثل هذه المواقف، رغم أنها في العادة تفضّل الصمت.
وأكدت مي ان انتقادها لا يستهدف فريق عمل المسلسل أو زملاء المهنة الذين يكنّ لهم كل التقدير والاحترام، بل هو موجّه حصرياً إلى ذلك الزميل الذي وصفته بأنه "تناقض في مواقفه علناً".(24)
