Advertisement

فنون ومشاهير

بسبب مقاطع فيديو... توقيف "البلوغر" ناني علي وهذا ما ضُبِطَ بحوزتها!

Lebanon 24
03-09-2025 | 08:03
A-
A+
Doc-P-1412375-638925092648065095.jpg
Doc-P-1412375-638925092648065095.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد رصد مقاطع فيديو تضمّنت إيحاءات وأفعالاً خادشة للحياء، ألقت قوات الأمن المصريّة القبض على "البلوغر" ناني علي، بتهمة بث محتوى غير أخلاقي عبر منصات التواصل الاجتماعيّ.
Advertisement

وبعد تفتيشها، عُثِرَ بحوزة علي، على كمية من مخدر "الآيس" بهدف التعاطي، إضافة إلى هاتفين محمولين يحتويان على مقاطع خادشة للحياء. (ارم نيوز)
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في صبرا.. توقيف سارق "ناولني" وهذا ما ضُبط بحوزته
lebanon 24
03/09/2025 18:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب نشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء… توقيف راقصة شهيرة!
lebanon 24
03/09/2025 18:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سوريين... ماذا ضُبِطَ بحوزتهما؟ (صورة)
lebanon 24
03/09/2025 18:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
عند مدخل مخيّم صبرا – الرّحاب.. توقيف مروّج مخدّرات وهذا ما ضبط بحوزته
lebanon 24
03/09/2025 18:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الأمن

ارم نيوز

البلوغر

مولين

البلو

مصري

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:30 | 2025-09-03
09:59 | 2025-09-03
06:30 | 2025-09-03
04:48 | 2025-09-03
04:19 | 2025-09-03
03:27 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24