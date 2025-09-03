بسبب مقاطع فيديو... توقيف "البلوغر" ناني علي وهذا ما ضُبِطَ بحوزتها!

بعد رصد مقاطع فيديو تضمّنت إيحاءات وأفعالاً خادشة للحياء، ألقت المصريّة القبض على " " ناني علي، بتهمة بث محتوى غير أخلاقي عبر منصات التواصل الاجتماعيّ.

وبعد تفتيشها، عُثِرَ بحوزة علي، على كمية من مخدر "الآيس" بهدف التعاطي، إضافة إلى هاتفين محمولين يحتويان على مقاطع خادشة للحياء. (ارم نيوز)