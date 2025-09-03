Advertisement

فنون ومشاهير

نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره

Lebanon 24
03-09-2025 | 09:59
A-
A+
Doc-P-1412417-638925157184551250.jpg
Doc-P-1412417-638925157184551250.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما قال عبر حسابه على "إكس"، "شدوا الأحزمة. أسابيع صعبة"، ردّت الممثلة نادين الراسي على رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب.
Advertisement
 
 
وقالت الراسي عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "ليه نحنا مسترجايين نفكّن أصلا؟!!"
مواضيع ذات صلة
عن برّاك... هذا ما قاله وئام وهاب
lebanon 24
03/09/2025 18:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
في منشور جديد.. إليكم ما قاله وهاب
lebanon 24
03/09/2025 18:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"انقرضوا".. فيديو يُثير جدلًا واسعًا بسبب ما قالته نادين الراسي عن الرجال
lebanon 24
03/09/2025 18:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... نادين الراسي بالمايوه: الحرارة 27
lebanon 24
03/09/2025 18:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الممثلة نادين

نادين الراسي

وئام وهاب

انستغرام

رئيس حزب

ستوري

وهاب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:30 | 2025-09-03
08:03 | 2025-09-03
06:30 | 2025-09-03
04:48 | 2025-09-03
04:19 | 2025-09-03
03:27 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24