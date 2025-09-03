29
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
Lebanon 24
03-09-2025
|
09:59
A-
A+
بعدما قال عبر حسابه على "إكس"، "شدوا الأحزمة. أسابيع صعبة"، ردّت
الممثلة نادين
الراسي
على
رئيس حزب
"التوحيد العربي"
وئام وهاب
.
وقالت الراسي عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
": "ليه نحنا مسترجايين نفكّن أصلا؟!!"
