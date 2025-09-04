29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
قرار مُفاجئ.. سجن فنانة شهيرة بسبب تسجيلات "تُهدد سمعتها"! (صورة)
Lebanon 24
04-09-2025
|
02:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت محكمة
عراقية
حكماً يقضي بسجن الفنانة سارة البحراني لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ على خلفية دعوى قضائية رفعها الإعلامي
حيدر
الحمداني ضدها.
Advertisement
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن وقف تنفيذ العقوبة مشروط بالتزام الفنانة بحسن السيرة والسلوك لمدة 3 سنوات كاملة، وهو ما يعني أن أي مخالفة خلال هذه الفترة قد تعيد تفعيل الحكم الصادر بحقها.
وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من الاتهامات والتصريحات المثيرة للجدل التي أطلقتها الفنانة
العراقية
عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث اتهمت المخرج عصام
الشمري
بابتزازها ومساومتها على شرفها مقابل التستر على تسجيلات وصفتها بأنها "تهدد سمعتها"، معلنة تلقيها تهديدات بالقتل.
وكذلك اتهمت سارة شقيق الشمري،
علي فاضل
، والإعلامي حيدر الحمداني بالعمل على تشويه صورتها من خلال نشر مقاطع مفبركة لها والضغط عليها للتنازل عن قضيتها أو تقديم اعتذار علني.
وكانت نقابة الفنانين
العراقيين
قد أصدرت في وقت سابق قراراً بإيقاف سارة البحراني عن مزاولة أي نشاط فني وعدم تجديد عضويتها لعام 2025، معتبرة أن تصريحاتها تسيء لسمعة الفنانين وتثير الجدل لتحقيق
الترند
على
السوشيال ميديا
بتصريحاتها عن الابتزاز والتحرش.(لها)
مواضيع ذات صلة
بسبب الشاورما.. فنانة شهيرة تستغيث إليكم ما حصل معها (صورة)
Lebanon 24
بسبب الشاورما.. فنانة شهيرة تستغيث إليكم ما حصل معها (صورة)
04/09/2025 10:39:46
04/09/2025 10:39:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يكن يُعاني من أي مرض.. وفاة فنان شهير بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
لم يكن يُعاني من أي مرض.. وفاة فنان شهير بشكل مُفاجئ (صورة)
04/09/2025 10:39:46
04/09/2025 10:39:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بأرقام تحمل اسمها.. فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل بسبب سيارة فارهة! (صورة)
Lebanon 24
بأرقام تحمل اسمها.. فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل بسبب سيارة فارهة! (صورة)
04/09/2025 10:39:46
04/09/2025 10:39:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير اعتذر بشكل مُفاجئ عن حفله.. هذا ما حصل معه (صورة)
Lebanon 24
فنان شهير اعتذر بشكل مُفاجئ عن حفله.. هذا ما حصل معه (صورة)
04/09/2025 10:39:46
04/09/2025 10:39:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
السوشيال ميديا
العراقيين
علي فاضل
العراقية
العراقي
العراق
الترند
تابع
قد يعجبك أيضاً
"قعدت 26 يوم بلا أكل".. فنان شهير عانى نفسياً وجسدياً بعد طلاقه (صورة)
Lebanon 24
"قعدت 26 يوم بلا أكل".. فنان شهير عانى نفسياً وجسدياً بعد طلاقه (صورة)
03:27 | 2025-09-04
04/09/2025 03:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة حب تجمع أحمد عز بهذه الفنانة الجميلة! (صورة)
Lebanon 24
علاقة حب تجمع أحمد عز بهذه الفنانة الجميلة! (صورة)
02:30 | 2025-09-04
04/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنتِ ست خرابة بيوت".. متابع يُهاجم إعلامية شهيرة وهكذا ردت عليه
Lebanon 24
"أنتِ ست خرابة بيوت".. متابع يُهاجم إعلامية شهيرة وهكذا ردت عليه
23:44 | 2025-09-03
03/09/2025 11:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تصرّف غير مقبول وغريب... شاهدوا بالفيديو ما فعله رامز جلال مع إعلامية شهيرة!
Lebanon 24
تصرّف غير مقبول وغريب... شاهدوا بالفيديو ما فعله رامز جلال مع إعلامية شهيرة!
23:00 | 2025-09-03
03/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مهددة برفع دعاوى مضادة ضد أي قضايا "تافهة"... نجمة عالمية تُبرأ نهائيًا من هذه القضية!
Lebanon 24
مهددة برفع دعاوى مضادة ضد أي قضايا "تافهة"... نجمة عالمية تُبرأ نهائيًا من هذه القضية!
16:26 | 2025-09-03
03/09/2025 04:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
09:01 | 2025-09-03
03/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
Lebanon 24
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
09:59 | 2025-09-03
03/09/2025 09:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خلفيات التعميم 170 وتحديد حدود الصلاحيات
Lebanon 24
خلفيات التعميم 170 وتحديد حدود الصلاحيات
10:01 | 2025-09-03
03/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:27 | 2025-09-04
"قعدت 26 يوم بلا أكل".. فنان شهير عانى نفسياً وجسدياً بعد طلاقه (صورة)
02:30 | 2025-09-04
علاقة حب تجمع أحمد عز بهذه الفنانة الجميلة! (صورة)
23:44 | 2025-09-03
"أنتِ ست خرابة بيوت".. متابع يُهاجم إعلامية شهيرة وهكذا ردت عليه
23:00 | 2025-09-03
تصرّف غير مقبول وغريب... شاهدوا بالفيديو ما فعله رامز جلال مع إعلامية شهيرة!
16:26 | 2025-09-03
مهددة برفع دعاوى مضادة ضد أي قضايا "تافهة"... نجمة عالمية تُبرأ نهائيًا من هذه القضية!
15:29 | 2025-09-03
نجم مسلسل "فريندز" توفي بسببها... اعترافات خطيرة لـ"ملكة الكيتامين"!
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 10:39:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 10:39:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
04/09/2025 10:39:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24