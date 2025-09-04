Advertisement

فنون ومشاهير

قرار مُفاجئ.. سجن فنانة شهيرة بسبب تسجيلات "تُهدد سمعتها"! (صورة)

Lebanon 24
04-09-2025 | 02:21
أصدرت محكمة عراقية حكماً يقضي بسجن الفنانة سارة البحراني لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ على خلفية دعوى قضائية رفعها الإعلامي حيدر الحمداني ضدها.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن وقف تنفيذ العقوبة مشروط بالتزام الفنانة بحسن السيرة والسلوك لمدة 3 سنوات كاملة، وهو ما يعني أن أي مخالفة خلال هذه الفترة قد تعيد تفعيل الحكم الصادر بحقها.

وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من الاتهامات والتصريحات المثيرة للجدل التي أطلقتها الفنانة العراقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت المخرج عصام الشمري بابتزازها ومساومتها على شرفها مقابل التستر على تسجيلات وصفتها بأنها "تهدد سمعتها"، معلنة تلقيها تهديدات بالقتل.

وكذلك اتهمت سارة شقيق الشمري، علي فاضل، والإعلامي حيدر الحمداني بالعمل على تشويه صورتها من خلال نشر مقاطع مفبركة لها والضغط عليها للتنازل عن قضيتها أو تقديم اعتذار علني.

وكانت نقابة الفنانين العراقيين قد أصدرت في وقت سابق قراراً بإيقاف سارة البحراني عن مزاولة أي نشاط فني وعدم تجديد عضويتها لعام 2025، معتبرة أن تصريحاتها تسيء لسمعة الفنانين وتثير الجدل لتحقيق الترند على السوشيال ميديا بتصريحاتها عن الابتزاز والتحرش.(لها)
 
مواقع التواصل الاجتماعي

السوشيال ميديا

العراقيين

علي فاضل

العراقية

العراقي

العراق

الترند

