27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بسبب أزمة صحية مفاجئة.. ليدي غاغا تؤجل حفلها
Lebanon 24
04-09-2025
|
10:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد جمهور النجمة العالمية
ليدي غاغا
خيبة أمل مساء أمس في مدينة ميامي، بعدما اضطرت النجمة الحائزة على عدة جوائز غرامي وأوسكار إلى تأجيل حفلها الغنائي قبل دقائق من صعودها إلى المسرح، ضمن جولتها العالمية الضخمة “The Mayhem Ball”.
Advertisement
وكشفت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام أن السبب وراء الإلغاء يعود إلى شعورها بـ "إجهاد شديد" في الصوت أثناء التدريبات الصوتية الأخيرة قبل
العرض
، وأوضحت أن فريقها الطبي ومدربها الصوتي حذروها من المخاطرة بالغناء، مؤكدين أن ذلك قد يسبب أضرارًا طويلة الأمد على أوتارها الصوتية إذا لم تحصل على الراحة اللازمة.
وقالت في رسالتها المؤثرة: "كان القرار مؤلما للغاية، لكنني اخترت أن أضع سلامتي الصحية أولًا. أعتذر من أعماق قلبي لكل جمهوري في ميامي الذي كان ينتظرني الليلة".
مواضيع ذات صلة
الصحة العالمية: أفغانستان تواجه أزمة صحية خطيرة بسبب نقص التمويل
Lebanon 24
الصحة العالمية: أفغانستان تواجه أزمة صحية خطيرة بسبب نقص التمويل
04/09/2025 22:12:41
04/09/2025 22:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل إحياء حفله.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
قبل إحياء حفله.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى (صورة)
04/09/2025 22:12:41
04/09/2025 22:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب خلافات مع عائلته.. النجم التركي الشهير يتعرّض لأزمة صحية جديدة!
Lebanon 24
بسبب خلافات مع عائلته.. النجم التركي الشهير يتعرّض لأزمة صحية جديدة!
04/09/2025 22:12:41
04/09/2025 22:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب سروالها الضيق.. فنانة شهيرة تدخل المستشفى وتتعرّض لأزمة صحية حرجة (صور)
Lebanon 24
بسبب سروالها الضيق.. فنانة شهيرة تدخل المستشفى وتتعرّض لأزمة صحية حرجة (صور)
04/09/2025 22:12:41
04/09/2025 22:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ليدي غاغا
أوسكار
أمل م
العرض
دريب
تابع
قد يعجبك أيضاً
زفافها اقترب... بالفيديو داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبيّة
Lebanon 24
زفافها اقترب... بالفيديو داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبيّة
12:33 | 2025-09-04
04/09/2025 12:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن زوجها وزواجها من جديد... فنانة تتلقى مباركة من إبنها هذا ما قاله لها
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن زوجها وزواجها من جديد... فنانة تتلقى مباركة من إبنها هذا ما قاله لها
12:03 | 2025-09-04
04/09/2025 12:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. أدهم نابلسي في سوريا وهذا ما يفعله
Lebanon 24
مُفاجأة.. أدهم نابلسي في سوريا وهذا ما يفعله
10:48 | 2025-09-04
04/09/2025 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تستطع الصعود على المسرح.. هذا ما حصل مع سيلين ديون
Lebanon 24
لم تستطع الصعود على المسرح.. هذا ما حصل مع سيلين ديون
10:39 | 2025-09-04
04/09/2025 10:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عن 91 عاما.. وفاة مصمم الازياء العالمي جورجيو أرماني
Lebanon 24
عن 91 عاما.. وفاة مصمم الازياء العالمي جورجيو أرماني
09:31 | 2025-09-04
04/09/2025 09:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً؟ قررت الزواج وخطيبها "ناشط"
Lebanon 24
هل تذكرون سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً؟ قررت الزواج وخطيبها "ناشط"
16:18 | 2025-09-03
03/09/2025 04:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:33 | 2025-09-04
زفافها اقترب... بالفيديو داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبيّة
12:03 | 2025-09-04
بعد إنفصالها عن زوجها وزواجها من جديد... فنانة تتلقى مباركة من إبنها هذا ما قاله لها
10:48 | 2025-09-04
مُفاجأة.. أدهم نابلسي في سوريا وهذا ما يفعله
10:39 | 2025-09-04
لم تستطع الصعود على المسرح.. هذا ما حصل مع سيلين ديون
09:31 | 2025-09-04
عن 91 عاما.. وفاة مصمم الازياء العالمي جورجيو أرماني
06:26 | 2025-09-04
بالصور.. إعلامية تعلن ارتداء الحجاب
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
04/09/2025 22:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 22:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 22:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24