فنون ومشاهير

بسبب أزمة صحية مفاجئة.. ليدي غاغا تؤجل حفلها

Lebanon 24
04-09-2025 | 10:57
شهد جمهور النجمة العالمية ليدي غاغا خيبة أمل مساء أمس في مدينة ميامي، بعدما اضطرت النجمة الحائزة على عدة جوائز غرامي وأوسكار إلى تأجيل حفلها الغنائي قبل دقائق من صعودها إلى المسرح، ضمن جولتها العالمية الضخمة “The Mayhem Ball”.
وكشفت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام أن السبب وراء الإلغاء يعود إلى شعورها بـ "إجهاد شديد" في الصوت أثناء التدريبات الصوتية الأخيرة قبل العرض، وأوضحت أن فريقها الطبي ومدربها الصوتي حذروها من المخاطرة بالغناء، مؤكدين أن ذلك قد يسبب أضرارًا طويلة الأمد على أوتارها الصوتية إذا لم تحصل على الراحة اللازمة.

وقالت في رسالتها المؤثرة: "كان القرار مؤلما للغاية، لكنني اخترت أن أضع سلامتي الصحية أولًا. أعتذر من أعماق قلبي لكل جمهوري في ميامي الذي كان ينتظرني الليلة".
