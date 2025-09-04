بعد إنفصالها عن زوجها وزواجها من جديد... فنانة تتلقى مباركة من إبنها هذا ما قاله لها

بعد إنفصالها عن زوجها، وزواجها مُجدّداً، هنأ إبن الفنانة والدته، وأرسل لها باقة من الورد الأحمر.

وقال نجل في رسالة لوالدته: "مبروك يما حبيتي، أحبك وايد".

وردّت البلوشي على إبنها، وقالت له: "أحلى من يبارك لي يا روح روح أمك وسندها، عساني ما انحرم منك وأشوفك بأعلى المراتب، وفديت هالخط الحلو يا علي".