Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إنفصالها عن زوجها وزواجها من جديد... فنانة تتلقى مباركة من إبنها هذا ما قاله لها

Lebanon 24
04-09-2025 | 12:03
A-
A+
Doc-P-1412888-638926100364804974.png
Doc-P-1412888-638926100364804974.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد إنفصالها عن زوجها، وزواجها مُجدّداً، هنأ إبن الفنانة الكويتية مرام البلوشي والدته، وأرسل لها باقة من الورد الأحمر.
Advertisement
 
 
وقال نجل البلوشي في رسالة لوالدته: "مبروك يما حبيتي، أحبك وايد".
 
 
وردّت البلوشي على إبنها، وقالت له: "أحلى من يبارك لي يا روح روح أمك وسندها، عساني ما انحرم منك وأشوفك بأعلى المراتب، وفديت هالخط الحلو يا علي".
 
 
 

مواضيع ذات صلة
بهدوء.. فنانة شهيرة تُعلن انفصالها عن زوجها (صورة)
lebanon 24
04/09/2025 22:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر مفاجىء... إنفصال فنان تركيّ عن زوجته الفنانة بعد 9 سنوات من الزواج
lebanon 24
04/09/2025 22:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
انفصلت عن زوجها بعد 21 عاماً... فنانة تُفاجىء الجميع وتستعدّ للزواج من جديد
lebanon 24
04/09/2025 22:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بلوك جديد.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتُطلق أول عمل لها بعد انفصالها عن زوجها (فيديو)
lebanon 24
04/09/2025 22:12:47 Lebanon 24 Lebanon 24

مرام البلوشي

الكويتية

الكويتي

البلوشي

الكويت

كويتي

البلو

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:33 | 2025-09-04
10:57 | 2025-09-04
10:48 | 2025-09-04
10:39 | 2025-09-04
09:31 | 2025-09-04
06:26 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24