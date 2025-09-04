زفافها اقترب... بالفيديو داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبيّة

قبل دخولها القفص الذهبيّ، احتفلت الفنانة بتوديع العزوبيّة، برفقة عدد من صديقاتها، وفي مُقدّمتهم الممثلة .

وأطلت خليل في فيديو انتشر لها عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ، وهي ترتدي فستاناً أبيض، وتضع "طرحة العروس" على رأسها.