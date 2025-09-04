Advertisement

فنون ومشاهير

زفافها اقترب... بالفيديو داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبيّة

Lebanon 24
04-09-2025 | 12:33
A-
A+
Doc-P-1412897-638926114528559956.jpg
Doc-P-1412897-638926114528559956.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قبل دخولها القفص الذهبيّ، احتفلت الفنانة داليدا خليل بتوديع العزوبيّة، برفقة عدد من صديقاتها، وفي مُقدّمتهم الممثلة رانيا عيسى.
 
 
وأطلت خليل في فيديو انتشر لها عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ، وهي ترتدي فستاناً أبيض، وتضع "طرحة العروس" على رأسها.
 
 
 
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
على متن يخت... سيلينا غوميز احتفلت بتوديع العزوبيّة
lebanon 24
04/09/2025 22:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
lebanon 24
04/09/2025 22:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"يومي" تحتفل بزفافها على عريسها التركي.. فستان ملكي وحفل أسطوري (صور وفيديو)
lebanon 24
04/09/2025 22:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
محمولة على الأكتاف.. نجوى كرم تحتفل بزفاف ابن شقيقها شاهدوا الفيديو
lebanon 24
04/09/2025 22:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24

القفص الذهبي

رانيا عيسى

الذهب

عيسى

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:03 | 2025-09-04
10:57 | 2025-09-04
10:48 | 2025-09-04
10:39 | 2025-09-04
09:31 | 2025-09-04
06:26 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24