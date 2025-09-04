27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
زفافها اقترب... بالفيديو داليدا خليل تحتفل بتوديع العزوبيّة
Lebanon 24
04-09-2025
|
12:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
قبل دخولها القفص الذهبيّ، احتفلت الفنانة
داليدا خليل
بتوديع العزوبيّة، برفقة عدد من صديقاتها، وفي مُقدّمتهم الممثلة
رانيا عيسى
.
وأطلت خليل في فيديو انتشر لها عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ، وهي ترتدي فستاناً أبيض، وتضع "طرحة العروس" على رأسها.
View this post on Instagram
A post shared by بصراحة (@bisara7a)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
على متن يخت... سيلينا غوميز احتفلت بتوديع العزوبيّة
Lebanon 24
على متن يخت... سيلينا غوميز احتفلت بتوديع العزوبيّة
04/09/2025 22:12:54
04/09/2025 22:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
04/09/2025 22:12:54
04/09/2025 22:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"يومي" تحتفل بزفافها على عريسها التركي.. فستان ملكي وحفل أسطوري (صور وفيديو)
Lebanon 24
"يومي" تحتفل بزفافها على عريسها التركي.. فستان ملكي وحفل أسطوري (صور وفيديو)
04/09/2025 22:12:54
04/09/2025 22:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
محمولة على الأكتاف.. نجوى كرم تحتفل بزفاف ابن شقيقها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
محمولة على الأكتاف.. نجوى كرم تحتفل بزفاف ابن شقيقها شاهدوا الفيديو
04/09/2025 22:12:54
04/09/2025 22:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
القفص الذهبي
رانيا عيسى
الذهب
عيسى
قد يعجبك أيضاً
بعد إنفصالها عن زوجها وزواجها من جديد... فنانة تتلقى مباركة من إبنها هذا ما قاله لها
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن زوجها وزواجها من جديد... فنانة تتلقى مباركة من إبنها هذا ما قاله لها
12:03 | 2025-09-04
04/09/2025 12:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب أزمة صحية مفاجئة.. ليدي غاغا تؤجل حفلها
Lebanon 24
بسبب أزمة صحية مفاجئة.. ليدي غاغا تؤجل حفلها
10:57 | 2025-09-04
04/09/2025 10:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. أدهم نابلسي في سوريا وهذا ما يفعله
Lebanon 24
مُفاجأة.. أدهم نابلسي في سوريا وهذا ما يفعله
10:48 | 2025-09-04
04/09/2025 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تستطع الصعود على المسرح.. هذا ما حصل مع سيلين ديون
Lebanon 24
لم تستطع الصعود على المسرح.. هذا ما حصل مع سيلين ديون
10:39 | 2025-09-04
04/09/2025 10:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عن 91 عاما.. وفاة مصمم الازياء العالمي جورجيو أرماني
Lebanon 24
عن 91 عاما.. وفاة مصمم الازياء العالمي جورجيو أرماني
09:31 | 2025-09-04
04/09/2025 09:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:03 | 2025-09-04
بعد إنفصالها عن زوجها وزواجها من جديد... فنانة تتلقى مباركة من إبنها هذا ما قاله لها
10:57 | 2025-09-04
بسبب أزمة صحية مفاجئة.. ليدي غاغا تؤجل حفلها
10:48 | 2025-09-04
مُفاجأة.. أدهم نابلسي في سوريا وهذا ما يفعله
10:39 | 2025-09-04
لم تستطع الصعود على المسرح.. هذا ما حصل مع سيلين ديون
09:31 | 2025-09-04
عن 91 عاما.. وفاة مصمم الازياء العالمي جورجيو أرماني
06:26 | 2025-09-04
بالصور.. إعلامية تعلن ارتداء الحجاب
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
04/09/2025 22:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 22:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 22:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24