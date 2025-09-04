Advertisement

فنون ومشاهير

هل سيتزوّج وديع الشيخ قريباً من الممثلة نور الغندور؟.. إليكم الحقيقة

Lebanon 24
04-09-2025 | 15:13
قالت مصادر مُقرّبة من الممثلة نور الغندور، إنّ "لا صحّة للأخبار المتداولة عن إقتراب زواجها من الفنان وديع الشيخ".
وأضافت المصادر أنّه "لا يُوجد أيّ إرتباط أو مشروع زواج بين الطرفين، وكل ما يُنشر ليس سوى إشاعة مغرضة". (بصراحة)
 
 
 
