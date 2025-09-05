فنان تعرّض لوعكة صحية مفاجئة.. ودعوة للتضرع له (صورة)

Advertisement

تعرض الفنان الشاب محمد أوتاكا لوعكة صحية خلال الساعات الماضية أثارت قلق محبيه وزملائه، بعدما نشرت إحدى المقربات منه عبر " " رسالة مؤثرة دعت فيها الجميع للتضرع له بالشفاء، قائلة: "حبيبي ونور عيني ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك شرور الناس، برجاء يا جماعة ادعوا لـ أوتاكا ربنا يقومه بالسلامة لبيته وعياله".ويأتي ذلك بينما يواصل أوتاكا الترويج لمشاركته في الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" إلى جانب وشيكو، والمقرر عرضه خلال سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من النجوم منهم ، ، وسامي مغاوري.