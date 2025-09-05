Advertisement

فنون ومشاهير

فنان تعرّض لوعكة صحية مفاجئة.. ودعوة للتضرع له (صورة)

Lebanon 24
05-09-2025 | 01:50
تعرض الفنان الشاب محمد أوتاكا لوعكة صحية خلال الساعات الماضية أثارت قلق محبيه وزملائه، بعدما نشرت إحدى المقربات منه عبر "فيسبوك" رسالة مؤثرة دعت فيها الجميع للتضرع له بالشفاء، قائلة: "حبيبي ونور عيني ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك شرور الناس، برجاء يا جماعة ادعوا لـ أوتاكا ربنا يقومه بالسلامة لبيته وعياله".
ويأتي ذلك بينما يواصل أوتاكا الترويج لمشاركته في الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" إلى جانب هشام ماجد وشيكو، والمقرر عرضه خلال سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من النجوم منهم مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت وسامي مغاوري.
