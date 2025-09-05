شيف لبنانية تدخل عالم الكرتون عبر "سبيستون" (صور)

Advertisement

من مطبخها الدافئ إلى شاشات الأطفال، تدخل عبير الصغير عالم الرسوم المتحركة في تعاون خاص مع سبيستون لإطلاق مسلسل جديد بعنوان "عبير والصغير"، المقرر عرضه في الربع الثالث من عام 2025.المسلسل الموجّه للأطفال بين 6 و12 عامًا، يتألف من 10 حلقات تدور أحداثها في مملكة ملونة، حيث ترافق عبير أميرًا صغيرًا من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني من الاكتئاب، وتساعده بقواها الخارقة على تجاوز التحديات. العمل يقدّم صورة غير تقليدية للأمراء، مركّزًا على الإلهام والتفرّد بدلاً من القوالب المعتادة.عبير الصغير، التي يتابعها أكثر من 60 مليون شخص على ، وصاحبة جائزة Joy Award 2023، عبّرت عن سعادتها: "التعاون مع سبيستون حلم أصبح حقيقة. أريد أن تحظى العائلات بتجربة استثنائية متكاملة من خلال الأنيمشين والمنتجات الترفيهية ."أما مدير عام سبيستون إنترتينمنت أحمد ويس فقال: "نحن متحمسون لهذا التعاون، فشغف عبير بتقديم محتوى هادف يتناغم تمامًا مع رسالتنا في تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال". (et)