فنون ومشاهير

راغب علامة يتحرّك قضائيّاً: سوف آخذ حقّي بالقانون

Lebanon 24
05-09-2025 | 07:05
صدر عن المكتب الإعلامي للفنان راغب علامة البيان التالي:
إلى جمهورنا العزيز وإلى وسائل الإعلام الكريمة،

نود أن نوضح أن الفنان راغب علامة، منذ انطلاق مسيرته الفنية، كان دائمًا مثالًا للاحترام والتقدير، ملتزمًا بقيمه وأخلاقه في كل تعاملاته مع الجمهور والزملاء.

ومؤخرًا، شهدنا تعرضه لسلسلة من  الإهانات المباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا تليق بمكانته، ولا بجمهورنا الكريم، ولا بالقارئ المحترم. إن مثل هذه التصرفات لا تتوافق مع مبادءه، ولا تعكس الصورة الحقيقية للفن والإبداع.

وبناءً عليه، وحرصًا على حماية سمعة الفنان وكرامة الجمهور، قرر المكتب القانوني للفنان راغب علامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة بعض الأشخاص الذين قاموا بالإساءة والتطاول، وذلك وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.

نؤكد أن الفنان راغب علامة لا يقبل التعدي وسوف يأخذ حقه من خلال القانون، وسنواصل الدفاع عن حقوقه القانونية والأخلاقية بكل الوسائل المشروعة.

نشكركم على دعمكم المستمر، ونعدكم بالمزيد من الأعمال والفعاليات التي تليق بجمهورنا الحبيب.

مع أطيب التحيات".
 
 
 
