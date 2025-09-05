راغب علامة يتحرّك قضائيّاً: سوف آخذ حقّي بالقانون

Advertisement

صدر عن للفنان البيان التالي:إلى جمهورنا وإلى الكريمة،نود أن نوضح أن الفنان علامة، منذ انطلاق مسيرته الفنية، كان دائمًا مثالًا للاحترام والتقدير، ملتزمًا بقيمه وأخلاقه في كل تعاملاته مع الجمهور والزملاء.ومؤخرًا، شهدنا تعرضه لسلسلة من الإهانات المباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا تليق بمكانته، ولا بجمهورنا ، ولا بالقارئ المحترم. إن مثل هذه التصرفات لا تتوافق مع مبادءه، ولا تعكس الصورة الحقيقية للفن والإبداع.وبناءً عليه، وحرصًا على حماية سمعة الفنان وكرامة الجمهور، قرر للفنان راغب علامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة بعض الأشخاص الذين قاموا بالإساءة والتطاول، وذلك وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.نؤكد أن الفنان راغب علامة لا يقبل التعدي يأخذ حقه من خلال القانون، وسنواصل الدفاع عن حقوقه القانونية والأخلاقية بكل الوسائل المشروعة.نشكركم على دعمكم المستمر، ونعدكم بالمزيد من الأعمال والفعاليات التي تليق بجمهورنا الحبيب.مع أطيب التحيات".