29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
راغب علامة يتحرّك قضائيّاً: سوف آخذ حقّي بالقانون
Lebanon 24
05-09-2025
|
07:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المكتب الإعلامي
للفنان
راغب علامة
البيان التالي:
Advertisement
إلى جمهورنا
العزيز
وإلى
وسائل الإعلام
الكريمة،
نود أن نوضح أن الفنان
راغب
علامة، منذ انطلاق مسيرته الفنية، كان دائمًا مثالًا للاحترام والتقدير، ملتزمًا بقيمه وأخلاقه في كل تعاملاته مع الجمهور والزملاء.
ومؤخرًا، شهدنا تعرضه لسلسلة من الإهانات المباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا تليق بمكانته، ولا بجمهورنا
الكريم
، ولا بالقارئ المحترم. إن مثل هذه التصرفات لا تتوافق مع مبادءه، ولا تعكس الصورة الحقيقية للفن والإبداع.
وبناءً عليه، وحرصًا على حماية سمعة الفنان وكرامة الجمهور، قرر
المكتب القانوني
للفنان راغب علامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة بعض الأشخاص الذين قاموا بالإساءة والتطاول، وذلك وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.
نؤكد أن الفنان راغب علامة لا يقبل التعدي
وسوف
يأخذ حقه من خلال القانون، وسنواصل الدفاع عن حقوقه القانونية والأخلاقية بكل الوسائل المشروعة.
نشكركم على دعمكم المستمر، ونعدكم بالمزيد من الأعمال والفعاليات التي تليق بجمهورنا الحبيب.
مع أطيب التحيات".
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. ماذا طلب رئيس الجمهورية من راغب علامة؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا طلب رئيس الجمهورية من راغب علامة؟
05/09/2025 18:23:48
05/09/2025 18:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة هروب إبنة وائل جسار وزواجها من نجل راغب علامة؟
Lebanon 24
ما حقيقة هروب إبنة وائل جسار وزواجها من نجل راغب علامة؟
05/09/2025 18:23:48
05/09/2025 18:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب راغب علامة.. لاعب عربي في أزمة!
Lebanon 24
بسبب راغب علامة.. لاعب عربي في أزمة!
05/09/2025 18:23:48
05/09/2025 18:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت وكأنها شقيقتهما.. زوجة راغب علامة تُثير الجدل بإطلالة شبابية برفقة أولادها (صور)
Lebanon 24
بدت وكأنها شقيقتهما.. زوجة راغب علامة تُثير الجدل بإطلالة شبابية برفقة أولادها (صور)
05/09/2025 18:23:48
05/09/2025 18:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي
المكتب القانوني
وسائل الإعلام
مكتب الإعلام
راغب علامة
الكريم
رنا ❗️
العزيز
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. داليدا خليل قفزت داخل حوض السباحة وعانقت عريسها خلال حفل توديع العزوبيّة
Lebanon 24
بالفيديو.. داليدا خليل قفزت داخل حوض السباحة وعانقت عريسها خلال حفل توديع العزوبيّة
10:18 | 2025-09-05
05/09/2025 10:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الأناقة تخسر سيّد الخيط والإبرة.. جورجيو أرماني والتاريخ العريق
Lebanon 24
الأناقة تخسر سيّد الخيط والإبرة.. جورجيو أرماني والتاريخ العريق
09:30 | 2025-09-05
05/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
08:38 | 2025-09-05
05/09/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال مُقيم في الإمارات... هذه هويّة عريس الفنانة داليدا خليل (فيديو)
Lebanon 24
هو رجل أعمال مُقيم في الإمارات... هذه هويّة عريس الفنانة داليدا خليل (فيديو)
05:45 | 2025-09-05
05/09/2025 05:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
شيف لبنانية تدخل عالم الكرتون عبر "سبيستون" (صور)
Lebanon 24
شيف لبنانية تدخل عالم الكرتون عبر "سبيستون" (صور)
04:20 | 2025-09-05
05/09/2025 04:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
08:38 | 2025-09-05
05/09/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
15:33 | 2025-09-04
04/09/2025 03:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:18 | 2025-09-05
بالفيديو.. داليدا خليل قفزت داخل حوض السباحة وعانقت عريسها خلال حفل توديع العزوبيّة
09:30 | 2025-09-05
الأناقة تخسر سيّد الخيط والإبرة.. جورجيو أرماني والتاريخ العريق
08:38 | 2025-09-05
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
05:45 | 2025-09-05
هو رجل أعمال مُقيم في الإمارات... هذه هويّة عريس الفنانة داليدا خليل (فيديو)
04:20 | 2025-09-05
شيف لبنانية تدخل عالم الكرتون عبر "سبيستون" (صور)
03:40 | 2025-09-05
في أربعين زياد الرحباني.. لطيفة تنشر فيديو وهكذا علّقت عليه
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 18:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 18:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 18:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24