فنون ومشاهير
اشتهر بـ"شبيه الزعيم".. دوبلير عادل إمام في ذمة الله
Lebanon 24
06-09-2025
|
03:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خبر حزين، توفي فجر اليوم السبت الفنان المصري فكري
عبد الحميد
، دوبلير الزعيم
عادل إمام
، الذي اشتهر بـ"شبيه الزعيم".
وتقام جنازة فكري عبد الحميد ظهر اليوم السبت بمسجد عمرو بن العاص، والعزاء بمسجد الشرطة بالشيخ
زايد
.
وشارك عبد الحميد، كدوبلير للزعيم عادل إمام، في مسلسل "فلانتينو"، الذي يعد آخر أعمال عادل إمام، وعرض العمل في
رمضان
2020، وضم كلًّا من الفنانة الراحلة
دلال عبد العزيز
، داليا البحيري، محمد الكيلاني، حمدي الميرغني، إنعام الجريتلي، رضا إدريس، بدرية طلبة، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، عمرو
وهبة
، مصطفى غريب، إلهام عبد البديع، وآخرين، والعمل من إخراج رامي إمام.
وتصدر فكري عبد الحميد
السوشيال ميديا
لأكثر من مرة، بسبب تشابهه الكبير بعادل إمام والذي كان يفاجئ الجمهور كلما ظهر.(لها)
