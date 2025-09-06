

وتقام جنازة فكري عبد الحميد ظهر اليوم السبت بمسجد عمرو بن العاص، والعزاء بمسجد الشرطة بالشيخ . في خبر حزين، توفي فجر اليوم السبت الفنان المصري فكري ، دوبلير الزعيم ، الذي اشتهر بـ"شبيه الزعيم".وتقام جنازة فكري عبد الحميد ظهر اليوم السبت بمسجد عمرو بن العاص، والعزاء بمسجد الشرطة بالشيخ .

وشارك عبد الحميد، كدوبلير للزعيم عادل إمام، في مسلسل "فلانتينو"، الذي يعد آخر أعمال عادل إمام، وعرض العمل في 2020، وضم كلًّا من الفنانة الراحلة ، داليا البحيري، محمد الكيلاني، حمدي الميرغني، إنعام الجريتلي، رضا إدريس، بدرية طلبة، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، عمرو ، مصطفى غريب، إلهام عبد البديع، وآخرين، والعمل من إخراج رامي إمام.



وتصدر فكري عبد الحميد لأكثر من مرة، بسبب تشابهه الكبير بعادل إمام والذي كان يفاجئ الجمهور كلما ظهر.(لها)