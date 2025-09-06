Advertisement

بورقة نعوة غير تقليدية.. فنان لبناني ينعى والدته بكلمات مؤثرة: "حبتكن كلكن صلولها" (صورة)

Lebanon 24
06-09-2025 | 04:47
أعلن الممثل غابرييل يمين وفاة والدته السيدة تريز أسعد هيدموس.
ونشر يمين ورقة النعوة عبر حسابه على فيسبوك، وقال: "بكل حرقة نحن أولادها عم ننعي أمنا". 
 
 
 
وتميزت ورقة النعوة بأنها غير تقليدية حيث كتبت بالعامية.

وستُقام مراسم الدفن اليوم السبت الساعة الثالثة من بعد الظهر في كنيسة السيدة الفنار
 
تقبل التعازي يومي السبت والأحد في صالون السيدة الفنار من الساعة 11 لغاية الساعة السادسة مساء.



