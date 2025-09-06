بورقة نعوة غير تقليدية.. فنان لبناني ينعى والدته بكلمات مؤثرة: "حبتكن كلكن صلولها" (صورة)



ونشر يمين ورقة النعوة عبر حسابه على ، وقال: "بكل حرقة نحن أولادها عم ننعي أمنا". أعلن الممثل وفاة والدته السيدة تريز هيدموس.ونشر يمين ورقة النعوة عبر حسابه على ، وقال: "بكل حرقة نحن أولادها عم ننعي أمنا".

وتميزت ورقة النعوة بأنها غير تقليدية حيث كتبت بالعامية.



وستُقام مراسم الدفن اليوم السبت الساعة الثالثة الظهر في السيدة .

تقبل التعازي يومي السبت والأحد في صالون السيدة الفنار من الساعة 11 لغاية الساعة السادسة مساء.





