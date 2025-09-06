باميلا الكيك تُهاجم مُقدّم برامج لبنانيّ: طلبت منه هذا المبلغ الكبير للظهور معه في مقابلة

تحدّثت الممثلة عن خلافها مع مُقدّم البرامج ، بسبب مقابلة أجراها مع الممثلة .

Advertisement

وقالت الكيك: "محمد قيس لدغني، أما فتكلّمت بحبّ عنّي".

وأضافت: "قيس سأل سؤالين لماغي غير جديين عني، في المقابل، شعرت بأنّ بو غصن تحترمني، وأوضحت أنّها تفهم جيّداً ما أقوله".

وتابعت الكيك: "زعلت من محمد لدرجة انني اتصلت به، وصرخت لأنه جرحني في مكان ما، وقلتُ له لن أطلّ معك في مقابلة الا اذا دفعت لي 250 الف دولار، وهذا المبلغ لا يُمكن ان تدفعه لي، وقد اعتذر مني".