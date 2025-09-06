Advertisement

فنون ومشاهير

باميلا الكيك تُهاجم مُقدّم برامج لبنانيّ: طلبت منه هذا المبلغ الكبير للظهور معه في مقابلة

Lebanon 24
06-09-2025 | 08:42
تحدّثت الممثلة باميلا الكيك عن خلافها مع مُقدّم البرامج محمد قيس، بسبب مقابلة أجراها مع الممثلة ماغي بو غصن.
وقالت الكيك: "محمد قيس لدغني، أما بو غصن فتكلّمت بحبّ عنّي".
 
وأضافت: "قيس سأل سؤالين لماغي غير جديين عني، في المقابل، شعرت بأنّ بو غصن تحترمني، وأوضحت أنّها تفهم جيّداً ما أقوله".
 
 
وتابعت الكيك: "زعلت من محمد لدرجة انني اتصلت به، وصرخت لأنه جرحني في مكان ما، وقلتُ له لن أطلّ معك في مقابلة الا اذا دفعت لي 250 الف دولار، وهذا المبلغ لا يُمكن ان تدفعه لي، وقد اعتذر مني".
 
 
 
