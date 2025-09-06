Advertisement

مات بحادث مأسوي.. النجم التركي الشهير انهار خلال وداع صديقه (فيديو)

Lebanon 24
06-09-2025 | 15:01
خيّم الحزن على النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ خلال مراسم تشييع جثمان صديقه المقرّب ورجل الأعمال خالد يوكاي، الذي فارق الحياة في حادث مأسوي وقع في عرض البحر.

وظهر تاتليتوغ منهارًا أمام عدسات الكاميرا، غير قادر على تمالك دموعه وهو يشارك عائلة وأصدقاء الراحل لحظة الوداع الأخيرة.
الجنازة التي أقيمت بحضور واسع من المقربين، شهدت مشاركة عدد من نجوم الفن الأتراك، بينهم سيدا باكان، محمد أصلان، بوراك يامانتورك، علي دوروست، ونفيسة كاراطاي، الذين وقفوا إلى جانب أسرة يوكاي في محنتها.

الرحيل المفاجئ لصديق تاتليتوغ المقرّب ألقى بظلاله على الوسط الفني التركي، حيث عبّر كثيرون عن حزنهم العميق لفقدان رجل الأعمال المعروف بعلاقاته الإنسانية وصداقاته الوطيدة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24