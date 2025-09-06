مات بحادث مأسوي.. النجم التركي الشهير انهار خلال وداع صديقه (فيديو)

Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Halit Yukay'ın cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu
Yalova'dan teknesiyle açıldıktan günler sonra cansız bedeni denizden çıkarılan iş adamı Halit Yukay, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ… pic.twitter.com/dM0cXowbcL
كيفانش تايلتوغ من جنازة صديقه المقرب رجل الأعمال خالد يوكاي
خالد يوكاي ابحر يوم 5 اغسطس و فقد بعد ذلك ، عثر عليه بعد 19 يوم متوفي على عمق 70 مترا
تبين بعد ذلك ان السفينة اصطدمت بقارب و تم اعتقال قائد السفينة بتهمة التسبب في الوفاة بسبب الإهمال pic.twitter.com/sho2URqq9j
