فنون ومشاهير
كم تبلغ تذكرة حفل الفنانة أحلام في جدة؟
06-09-2025
15:59
أشعلت الفنانة
الإماراتية
أحلام
حماس
جمهورها قبل أيام من حفلها المنتظر في 12 أيلول 2025 على مسرح
عبادي الجوهر
أرينا بمدينة جدة، مؤكدة عبر حسابها في منصة "إكس": "حماس.. أحس هالحفلة بتكون حماس، راح نزيد من الميكروفونات للجمهور."
وأضافت في تدوينة أخرى: "في جدة كل شي يصير.. يالله جاهزين، أنا جاهزة وسكرت شنطي وانتظر الطيارة، وطاير قلبي لكم."
انهالت تعليقات المتابعين الذين أعربوا عن شوقهم، فقال أحدهم: "ياحظنا وياحظ جدة فيك يا أم فاهد، بتكون ليلة تاريخية بإذن الله." فيما طالب آخرون بإقامة حفلات لها في قطر والمغرب، مؤكدين أنها "تستاهل
كل الحب
".
الجهة المنظمة أعلنت عن طرح التذاكر بأسعار متفاوتة لتناسب مختلف الفئات، تبدأ من 295 ريالًا وتصل إلى 2500
ريال
سعودي
.
