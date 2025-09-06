كم تبلغ تذكرة حفل الفنانة أحلام في جدة؟

Advertisement

أشعلت الفنانة جمهورها قبل أيام من حفلها المنتظر في 12 أيلول 2025 على مسرح أرينا بمدينة جدة، مؤكدة عبر حسابها في منصة "إكس": "حماس.. أحس هالحفلة بتكون حماس، راح نزيد من الميكروفونات للجمهور."وأضافت في تدوينة أخرى: "في جدة كل شي يصير.. يالله جاهزين، أنا جاهزة وسكرت شنطي وانتظر الطيارة، وطاير قلبي لكم."انهالت تعليقات المتابعين الذين أعربوا عن شوقهم، فقال أحدهم: "ياحظنا وياحظ جدة فيك يا أم فاهد، بتكون ليلة تاريخية بإذن الله." فيما طالب آخرون بإقامة حفلات لها في قطر والمغرب، مؤكدين أنها "تستاهل ".الجهة المنظمة أعلنت عن طرح التذاكر بأسعار متفاوتة لتناسب مختلف الفئات، تبدأ من 295 ريالًا وتصل إلى 2500 .