نجاة طفلة نجم "X Factor".. هذا ما حصل معها
Lebanon 24
07-09-2025
|
00:00
اضطر المغني
البريطاني
مايلز
ستيفنسون، الفائز بـ
x factor
عام 2017 مع فرقة Rak-Su والمشارك في برنامج I’m a Celebrity عام 2019، إلى نقل ابنته صحارى (عامان) إلى المستشفى على وجه السرعة بعدما ابتلعت حبة بلوط.
مايلز شارك القصة مع متابعيه عبر إنستغرام من قسم الطوارئ قائلاً: "أجل… أكلت بلوطة، ونحن الآن في العناية المركزة! إنجاب الأطفال يُبقيك دائمًا متأهّبًا."
ورغم القلق، بدت الطفلة الصغيرة غير منزعجة، إذ ضحكت قائلة: "بلوط لذيذ في بطني."
يُذكر أن البلوط يحتوي على مواد سامة للبشر إذا استُهلك بكميات كبيرة، لكنه يظل خطيرًا على الأطفال حتى في حالات محدودة.
