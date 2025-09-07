نجاة طفلة نجم "X Factor".. هذا ما حصل معها

Advertisement

اضطر المغني ستيفنسون، الفائز بـ عام 2017 مع فرقة Rak-Su والمشارك في برنامج I’m a Celebrity عام 2019، إلى نقل ابنته صحارى (عامان) إلى المستشفى على وجه السرعة بعدما ابتلعت حبة بلوط.مايلز شارك القصة مع متابعيه عبر إنستغرام من قسم الطوارئ قائلاً: "أجل… أكلت بلوطة، ونحن الآن في العناية المركزة! إنجاب الأطفال يُبقيك دائمًا متأهّبًا."ورغم القلق، بدت الطفلة الصغيرة غير منزعجة، إذ ضحكت قائلة: "بلوط لذيذ في بطني."يُذكر أن البلوط يحتوي على مواد سامة للبشر إذا استُهلك بكميات كبيرة، لكنه يظل خطيرًا على الأطفال حتى في حالات محدودة.