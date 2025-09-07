جاستن وهايلي بيبر يخطفان الأضواء من جديد

Advertisement

خطف جاستن وهايلي الأنظار أثناء مغادرتهما حفل إطلاق ألبوم جاستن الجديد في ليلة الجمعة، حيث بدت هايلي متألقة بفستان أسود قصير بتفاصيل من الدانتيل منحها إطلالة جريئة، فيما اختار جاستن لوكًا كاجوال بقميص مزين برسومات قطط كرتونية.وقد شوهد جاستن وهو يضع يده على ورك هايلي وهما يشقان طريقهما وسط عدسات المصورين، في مشهد عكس مدى ترابطهما.الحفل شهد حضور أسماء بارزة مثل أليكس ولوري ، إلى جانب عدد كبير من المشاهير الذين شاركوا جاستن أجواء إطلاق ألبومه المكوّن من 23 أغنية.اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يخطف فيها الزوجان الأنظار في مثل هذه المناسبات؛ ففي يوليو الماضي غادرا معًا حفلة "SWAG" الخاصة بجاستن ممسكين بأيدي بعضهما البعض، بينما عاد جاستن ليؤكد في أغنية "SWAG II" حبه العميق لهايلي وتعهد بعدم خذلانها، بل وألمح أيضًا إلى ابنهما " " في أغنية "MOTHER IN YOU".