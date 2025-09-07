Advertisement

فنون ومشاهير

جاستن وهايلي بيبر يخطفان الأضواء من جديد

Lebanon 24
07-09-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1413688-638928006573355378.png
Doc-P-1413688-638928006573355378.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خطف الثنائي جاستن وهايلي بيبر الأنظار أثناء مغادرتهما حفل إطلاق ألبوم جاستن الجديد في نيويورك ليلة الجمعة، حيث بدت هايلي متألقة بفستان أسود قصير بتفاصيل من الدانتيل منحها إطلالة جريئة، فيما اختار جاستن لوكًا كاجوال بقميص مزين برسومات قطط كرتونية.
Advertisement

وقد شوهد جاستن وهو يضع يده على ورك هايلي وهما يشقان طريقهما وسط عدسات المصورين، في مشهد عكس مدى ترابطهما.

الحفل شهد حضور أسماء بارزة مثل أليكس إيرل ولوري هارفي، إلى جانب عدد كبير من المشاهير الذين شاركوا جاستن أجواء إطلاق ألبومه المكوّن من 23 أغنية.

اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يخطف فيها الزوجان الأنظار في مثل هذه المناسبات؛ ففي يوليو الماضي غادرا معًا حفلة "SWAG" الخاصة بجاستن ممسكين بأيدي بعضهما البعض، بينما عاد جاستن ليؤكد في أغنية "SWAG II" حبه العميق لهايلي وتعهد بعدم خذلانها، بل وألمح أيضًا إلى ابنهما "جاك بلوز" في أغنية "MOTHER IN YOU".
جاستن وهايلي بيبر يحتفلان بـSwag II
جاستن <a class='entities-links' href='/entity/2767426061/هايلي-بيبر/ar/1?utm_term=PublicFigures-هايلي-بيبر&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-هايلي-بيبر&id=289531&catid=0&pagetype=PublicFigures'>هايلي بيبر</a> (نسخة فرعية من Getty)
مواضيع ذات صلة
5 نجوم صاعدين يخطفون الأضواء في مونديال الأندية 2025
lebanon 24
07/09/2025 13:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ريانا تخطف الأضواء في عرض "Smurfs" بإطلالة ساحرة مع طفليها بتوقيع كبار المصممين
lebanon 24
07/09/2025 13:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أمل كلوني تخطف الأضواء في مهرجان البندقية.. بثوب عمره 30 عاماً
lebanon 24
07/09/2025 13:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إعلانه الأول في السعودية.. كريستيانو جونيور يخطف الأضواء
lebanon 24
07/09/2025 13:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24

هايلي بيبر

جاك بلوز

نيويورك

الثنائي

هارفي

شاهي

بلوز

توني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:00 | 2025-09-07
03:00 | 2025-09-07
01:00 | 2025-09-07
00:00 | 2025-09-07
23:00 | 2025-09-06
15:59 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24