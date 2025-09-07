Advertisement

فنون ومشاهير

بسبب أولادها.. كيم كارداشيان تثير الجدل مجددًا

Lebanon 24
07-09-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1413692-638928011618998725.webp
Doc-P-1413692-638928011618998725.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشعلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان (44 عامًا) نقاشًا واسعًا بعد أن صرّحت في بث مباشر لفعالية Mafiathon 3 مع صانع المحتوى كاي سينات بأنها لا تؤمن بجدوى الواجبات المنزلية لأطفالها الأربعة نورث (12 عامًا)، سينت (9 أعوام)، شيكاغو (7 أعوام)، وپسلم (6 أعوام).
Advertisement

وقالت: "الأطفال يقضون ثماني ساعات يومياً في المدرسة، وعند عودتهم يحتاجون لممارسة الرياضة وقضاء وقت مع العائلة. لذلك، أعتقد أن الواجبات يجب أن تبقى داخل المدرسة فقط."

الجدل لم يتوقف عند كيم، إذ أعاد كثيرون التذكير بتصريحات شقيقتها كورتني كارداشيان (46 عامًا) قبل أشهر حين اعتبرت أن ذهاب الأطفال إلى المدرسة أمر "قديم"، مفضلة التعليم المنزلي: "لماذا يذهب الأطفال إلى المدرسة؟ هذا تقليد قديم جداً."
مواضيع ذات صلة
أثارت الجدل مجدداً.. باميلا الكيك تتغزل بجمالها
lebanon 24
07/09/2025 13:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
خاتم خطوبة جورجبينا من رونالدو يثير الجدل مجددا
lebanon 24
07/09/2025 13:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بصورة.. نجم برشلونة يثير الجدل مجددا
lebanon 24
07/09/2025 13:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بدت وكأنها شقيقتهما.. زوجة راغب علامة تُثير الجدل بإطلالة شبابية برفقة أولادها (صور)
lebanon 24
07/09/2025 13:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24

كورتني كارداشيان

تلفزيون الواقع

كيم كارداشيان

كاي سينات

كيم كار

كورتني

الرياض

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:00 | 2025-09-07
02:00 | 2025-09-07
01:00 | 2025-09-07
00:00 | 2025-09-07
23:00 | 2025-09-06
15:59 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24