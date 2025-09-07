29
فنون ومشاهير
بسبب أولادها.. كيم كارداشيان تثير الجدل مجددًا
Lebanon 24
07-09-2025
|
03:00
أشعلت نجمة
تلفزيون الواقع
كيم كارداشيان
(44 عامًا) نقاشًا واسعًا بعد أن صرّحت في بث مباشر لفعالية Mafiathon 3 مع صانع المحتوى
كاي سينات
بأنها لا تؤمن بجدوى الواجبات المنزلية لأطفالها الأربعة نورث (12 عامًا)، سينت (9 أعوام)، شيكاغو (7 أعوام)، وپسلم (6 أعوام).
وقالت: "الأطفال يقضون ثماني ساعات يومياً في المدرسة، وعند عودتهم يحتاجون لممارسة الرياضة وقضاء وقت مع العائلة. لذلك، أعتقد أن الواجبات يجب أن تبقى داخل المدرسة فقط."
الجدل لم يتوقف عند كيم، إذ أعاد كثيرون التذكير بتصريحات شقيقتها
كورتني كارداشيان
(46 عامًا) قبل أشهر حين اعتبرت أن ذهاب الأطفال إلى المدرسة أمر "قديم"، مفضلة التعليم المنزلي: "لماذا يذهب الأطفال إلى المدرسة؟ هذا تقليد قديم جداً."
