Advertisement

فنون ومشاهير

مذكرات فنانة تفضح أشهر شيف في العالم

Lebanon 24
07-09-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1413694-638928013502582404.webp
Doc-P-1413694-638928013502582404.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحدثت الفنانة البريطانية المخضرمة أماندا باري (89 عامًا)، المعروفة بدورها الطويل في Coronation Street، ضجة واسعة بعد كشفها في مذكراتها الجديدة "I’m Still Here: My 90 Years" عن كواليس صادمة من مشاركتها في برنامج الطهي الشهير Hell’s Kitchen عام 2004، الذي يقدمه الشيف العالمي غوردون رامزي.
Advertisement

وقالت باري إن التجربة كانت من أصعب محطات حياتها المهنية، مؤكدة أنها انسحبت بعد خلافات حادة مع رامزي وصلت إلى حد فقدان السيطرة ومحاولة الاعتداء عليه جسديًا: "لقد بدا وكأنه أكثر وجه يطلب صفعه".

ووصفت أجواء البرنامج بأنها لم تكن مجرد منافسة، بل تحولت إلى أداة لإهانة المشاركين وإذلالهم.

وأكدت أن بعض المتسابقين اضطروا إلى تناول مهدئات بسبب الضغوط النفسية.

وشبهت أسلوب رامزي بـ دونالد ترامب من حيث اعتماد "الترهيب والتسلط".

وكشفت باري أن اللحظة التي قررت فيها الانسحاب كانت نتيجة تصعيد حاد بينها وبين رامزي، حيث حاولت صفعه أمام الكاميرات قبل أن يتدخل الأمن لفض الموقف.

ولم تقتصر اتهامات باري على تجربتها، إذ تحدثت عن إهانات وجهها رامزي لزملائها، بينهم السياسية البريطانية السابقة إدوينا كوري، مشيرة إلى أنه استخدم أوصافًا جارحة تقلل من مكانتها وسمعتها.

الكتاب سيطرح في الأسواق خلال الأيام المقبلة، ويتوقع أن يثير موجة جديدة من الجدل حول الأسلوب التلفزيوني المثير للجدل للشيف البريطاني.
مواضيع ذات صلة
حماس: نناشد الأمة وأحرار العالم أن تكون الأيام المقبلة أياما لحراك شعبي عالمي يفضح جرائم الاحتلال
lebanon 24
07/09/2025 13:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بزشكيان: العدوان على غزة يفضح فشل العالم في تحقيق السلم
lebanon 24
07/09/2025 13:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
شيف لبنانية تدخل عالم الكرتون عبر "سبيستون" (صور)
lebanon 24
07/09/2025 13:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عالم يُحذر: زلزال كامتشاتكا القوي قد يتكرر خلال بضعة أشهر
lebanon 24
07/09/2025 13:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البريطانية

البريطاني

مات باري

دونالد

غوردون

الطويل

ترامب

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:00 | 2025-09-07
02:00 | 2025-09-07
01:00 | 2025-09-07
00:00 | 2025-09-07
23:00 | 2025-09-06
15:59 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24