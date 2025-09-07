مذكرات فنانة تفضح أشهر شيف في العالم

Advertisement

وقالت باري إن التجربة كانت من أصعب محطات حياتها المهنية، مؤكدة أنها انسحبت بعد خلافات حادة مع رامزي وصلت إلى حد فقدان السيطرة ومحاولة الاعتداء عليه جسديًا: "لقد بدا وكأنه أكثر وجه يطلب صفعه".ووصفت أجواء البرنامج بأنها لم تكن مجرد منافسة، بل تحولت إلى أداة لإهانة المشاركين وإذلالهم.وأكدت أن بعض المتسابقين اضطروا إلى تناول مهدئات بسبب الضغوط النفسية.وشبهت أسلوب رامزي بـ من حيث اعتماد "الترهيب والتسلط".وكشفت باري أن اللحظة التي قررت فيها الانسحاب كانت نتيجة تصعيد حاد بينها وبين رامزي، حيث حاولت صفعه أمام الكاميرات قبل أن يتدخل الأمن لفض الموقف.ولم تقتصر اتهامات باري على تجربتها، إذ تحدثت عن إهانات وجهها رامزي لزملائها، بينهم السياسية البريطانية السابقة إدوينا ، مشيرة إلى أنه استخدم أوصافًا جارحة تقلل من مكانتها وسمعتها.الكتاب سيطرح في الأسواق خلال الأيام المقبلة، ويتوقع أن يثير موجة جديدة من الجدل حول الأسلوب التلفزيوني المثير للجدل للشيف .