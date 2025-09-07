29
فنون ومشاهير
مذكرات فنانة تفضح أشهر شيف في العالم
Lebanon 24
07-09-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحدثت الفنانة
البريطانية
المخضرمة أماندا
باري
(89 عامًا)، المعروفة بدورها
الطويل
في Coronation Street، ضجة واسعة بعد كشفها في مذكراتها الجديدة "I’m Still Here: My 90 Years" عن كواليس صادمة من مشاركتها في برنامج الطهي الشهير Hell’s Kitchen عام 2004، الذي يقدمه الشيف العالمي
غوردون
رامزي.
وقالت باري إن التجربة كانت من أصعب محطات حياتها المهنية، مؤكدة أنها انسحبت بعد خلافات حادة مع رامزي وصلت إلى حد فقدان السيطرة ومحاولة الاعتداء عليه جسديًا: "لقد بدا وكأنه أكثر وجه يطلب صفعه".
ووصفت أجواء البرنامج بأنها لم تكن مجرد منافسة، بل تحولت إلى أداة لإهانة المشاركين وإذلالهم.
وأكدت أن بعض المتسابقين اضطروا إلى تناول مهدئات بسبب الضغوط النفسية.
وشبهت أسلوب رامزي بـ
دونالد ترامب
من حيث اعتماد "الترهيب والتسلط".
وكشفت باري أن اللحظة التي قررت فيها الانسحاب كانت نتيجة تصعيد حاد بينها وبين رامزي، حيث حاولت صفعه أمام الكاميرات قبل أن يتدخل الأمن لفض الموقف.
ولم تقتصر اتهامات باري على تجربتها، إذ تحدثت عن إهانات وجهها رامزي لزملائها، بينهم السياسية البريطانية السابقة إدوينا
كوري
، مشيرة إلى أنه استخدم أوصافًا جارحة تقلل من مكانتها وسمعتها.
الكتاب سيطرح في الأسواق خلال الأيام المقبلة، ويتوقع أن يثير موجة جديدة من الجدل حول الأسلوب التلفزيوني المثير للجدل للشيف
البريطاني
.
