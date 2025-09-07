بعد حادث تسبب بتدمير سيارة موظف وإصابته... ممثل شهير سيمثل أمام المحكمة!

Advertisement

رغم تصالح الممثل مع الموظف بعد حادث تسبب في تدمير سيارته وإصابته، رفضت المحكمة قبول التصالح في الشق المدني، واقتصرت على الشق الجنائي، وحددت جلسة في 30 أيلول المقبل للنظر في دعوى التعويض المرفوعة ضد حسني بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالموظف.وكانت قد قررت انقضاء الدعوى الجنائية ضد أحمد ، لاتهامه بتدمير سيارة موظف وإصابته بالتجمع، بالتصالح، إلا أن الأخير رفض التصالح في الشق المدني وطالب بتعويض مليون جنيه عن الأضرار المادية التي تسبب الحادث فيها.