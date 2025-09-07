29
بعد حادث تسبب بتدمير سيارة موظف وإصابته... ممثل شهير سيمثل أمام المحكمة!
07-09-2025
09:20
رغم تصالح الممثل
أحمد صلاح حسني
مع الموظف بعد حادث تسبب في تدمير سيارته وإصابته، رفضت المحكمة قبول التصالح في الشق المدني، واقتصرت على الشق الجنائي، وحددت جلسة في 30 أيلول المقبل للنظر في دعوى التعويض المرفوعة ضد حسني بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالموظف.
وكانت
محكمة جنح القاهرة الجديدة
قد قررت انقضاء الدعوى الجنائية ضد أحمد
صلاح حسني
، لاتهامه بتدمير سيارة موظف وإصابته بالتجمع، بالتصالح، إلا أن الأخير رفض التصالح في الشق المدني وطالب بتعويض مليون جنيه عن الأضرار المادية التي تسبب الحادث فيها.
بعد اتهامها ببيع أعضاء شيكا... هذا ما قالته وفاء عامر
Lebanon 24
بعد اتهامها ببيع أعضاء شيكا... هذا ما قالته وفاء عامر
12:14 | 2025-09-07
07/09/2025 12:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في لقاء نادر… ابنة أحمد سعد تخطف الأنظار بإطلالتها مع والدها (فيديو وصور)
Lebanon 24
في لقاء نادر… ابنة أحمد سعد تخطف الأنظار بإطلالتها مع والدها (فيديو وصور)
07:08 | 2025-09-07
07/09/2025 07:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرات فنانة تفضح أشهر شيف في العالم
Lebanon 24
مذكرات فنانة تفضح أشهر شيف في العالم
04:00 | 2025-09-07
07/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب أولادها.. كيم كارداشيان تثير الجدل مجددًا
Lebanon 24
بسبب أولادها.. كيم كارداشيان تثير الجدل مجددًا
03:00 | 2025-09-07
07/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جاستن وهايلي بيبر يخطفان الأضواء من جديد
Lebanon 24
جاستن وهايلي بيبر يخطفان الأضواء من جديد
02:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
