فنون ومشاهير

بعد حادث تسبب بتدمير سيارة موظف وإصابته... ممثل شهير سيمثل أمام المحكمة!

Lebanon 24
07-09-2025 | 09:20
رغم تصالح الممثل أحمد صلاح حسني مع الموظف بعد حادث تسبب في تدمير سيارته وإصابته، رفضت المحكمة قبول التصالح في الشق المدني، واقتصرت على الشق الجنائي، وحددت جلسة في 30 أيلول المقبل للنظر في دعوى التعويض المرفوعة ضد حسني بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالموظف.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قررت انقضاء الدعوى الجنائية ضد أحمد صلاح حسني، لاتهامه بتدمير سيارة موظف وإصابته بالتجمع، بالتصالح، إلا أن الأخير رفض التصالح في الشق المدني وطالب بتعويض مليون جنيه عن الأضرار المادية التي تسبب الحادث فيها.

