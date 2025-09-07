Advertisement

برسالة مؤثرة لوالده.. محمد فضل شاكر يفاجئ جمهوره

Lebanon 24
07-09-2025 | 23:00
فاجأ محمد فضل شاكر الجمهور في حفله الاخير في بيروت بإيقاف فقرته الغنائية، ليعرض فيديو كليب أغنية والده الجديدة "روح البحر" على الشاشة العملاقة، وسط تصفيق حار وتفاعل كبير من الجمهور.
ولم يكتفِ شاكر الابن بعرض الكليب، بل وثّق هذه اللحظة الخاصة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، ليشارك جمهوره مشاعر الفخر والاعتزاز بوالده.

68d795e8-c4bd-49f2-aa0b-8c9fc08d84d4
