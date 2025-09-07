برسالة مؤثرة لوالده.. محمد فضل شاكر يفاجئ جمهوره

Advertisement

فاجأ الجمهور في حفله الاخير في بإيقاف فقرته الغنائية، ليعرض فيديو كليب أغنية والده الجديدة "روح البحر" على الشاشة العملاقة، وسط تصفيق حار وتفاعل كبير من الجمهور.ولم يكتفِ شاكر الابن بعرض الكليب، بل وثّق هذه اللحظة الخاصة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، ليشارك جمهوره مشاعر الفخر والاعتزاز بوالده.