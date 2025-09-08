خبر حزين.. وفاة فنان قدير من أشهر أعماله مسلسل "رأفت الهجان" (صورة)



ونعت في مصر برئاسة الدكتور الراحل، فعبّرت عن خالص حزنها معزّيةً أسرته وأصدقاءه، وداعيةً الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان. توفي الفنان الخضري عن عمر يناهز الـ92 عاماً، بعد مسيرة فنية قدّم خلالها أعمالاً درامية وسينمائية مميزة.

ومن المقرر أن يُقام عزاء الراحل مصطفى الخضري غداً الثلاثاء 9 أيلول الجاري في .



بدأ الخضري مشواره الفني في السبعينيات، وشارك في العديد من الأدوار في السهرات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وقد بلغ عددها 125 عملاً فنياً، حيث كان قاسماً مشتركاً في أفلام النجمة ، ومنها: "عصر القوة" و"مهمة في " و"شبكة الموت"، ومن المسلسلات التي شارك فيها: "العملاق" 1979 و"دموع في عيون وقحة" و"حكايات هو وهي"- 1985 و"الوتد"- 1996 و"النار والطين"- 2012، ومن أفلامه: "المجنون"- 1988 و"نصف دستة مجانين"- 1991، أما أشهر أدواره في الدراما فهو دور " " الذي قدّمه في مسلسل "رأفت الهجان"- 1988.