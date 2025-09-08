30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
خبر حزين.. وفاة فنان قدير من أشهر أعماله مسلسل "رأفت الهجان" (صورة)
Lebanon 24
08-09-2025
|
02:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الفنان
المصري مصطفى
الخضري عن عمر يناهز الـ92 عاماً، بعد مسيرة فنية قدّم خلالها أعمالاً درامية وسينمائية مميزة.
Advertisement
ونعت
نقابة المهن التمثيلية
في مصر برئاسة الدكتور
أشرف زكي
الراحل، فعبّرت عن خالص حزنها معزّيةً أسرته وأصدقاءه، وداعيةً الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.
ومن المقرر أن يُقام عزاء الراحل مصطفى الخضري غداً الثلاثاء 9 أيلول الجاري في
مسجد الشرطة
.
بدأ الخضري مشواره الفني في السبعينيات، وشارك في العديد من الأدوار في السهرات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وقد بلغ عددها 125 عملاً فنياً، حيث كان قاسماً مشتركاً في أفلام النجمة
نادية الجندي
، ومنها: "عصر القوة" و"مهمة في
تل أبيب
" و"شبكة الموت"، ومن المسلسلات التي شارك فيها: "العملاق" 1979 و"دموع في عيون وقحة" و"حكايات هو وهي"- 1985 و"الوتد"- 1996 و"النار والطين"- 2012، ومن أفلامه: "المجنون"- 1988 و"نصف دستة مجانين"- 1991، أما أشهر أدواره في الدراما فهو دور "
جدعون
" الذي قدّمه في مسلسل "رأفت الهجان"- 1988.
مواضيع ذات صلة
خبر فنيّ حزين جدّاً... وفاة "خيرو" بطلة مسلسل "أحلام أبو الهنا" (صورة)
Lebanon 24
خبر فنيّ حزين جدّاً... وفاة "خيرو" بطلة مسلسل "أحلام أبو الهنا" (صورة)
08/09/2025 13:51:06
08/09/2025 13:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان شاب بعد أزمة صحية شديدة (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان شاب بعد أزمة صحية شديدة (صورة)
08/09/2025 13:51:06
08/09/2025 13:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. بعد دخوله أمس إلى العناية المركزة وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. بعد دخوله أمس إلى العناية المركزة وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض (صورة)
08/09/2025 13:51:06
08/09/2025 13:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
08/09/2025 13:51:06
08/09/2025 13:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المهن التمثيلية
نادية الجندي
المصري مصطفى
مسجد الشرطة
أشرف زكي
رئاسة ال
تل أبيب
جدعون
تابع
قد يعجبك أيضاً
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نجا من السقوط.. معجبون يقتحمون المسرح لاحتضان الشامي شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نجا من السقوط.. معجبون يقتحمون المسرح لاحتضان الشامي شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:34 | 2025-09-08
08/09/2025 04:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزت ورقصت بحماسة.. نادين نسيب نجيم تتعرّض للانتقادات خلال مشاركتها في عيد مخرج شهير (فيديو)
Lebanon 24
قفزت ورقصت بحماسة.. نادين نسيب نجيم تتعرّض للانتقادات خلال مشاركتها في عيد مخرج شهير (فيديو)
04:14 | 2025-09-08
08/09/2025 04:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها.. نانسي عجرم تستمتع بوقتها وتُخاطبه برومانسية (صور)
Lebanon 24
برفقة زوجها.. نانسي عجرم تستمتع بوقتها وتُخاطبه برومانسية (صور)
04:05 | 2025-09-08
08/09/2025 04:05:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا بتجوز بحلال ربنا".. البلوغر الشهيرة تتحدث عن زيجاتها بعد الفيديوهات المُسربة لها (صور)
Lebanon 24
"أنا بتجوز بحلال ربنا".. البلوغر الشهيرة تتحدث عن زيجاتها بعد الفيديوهات المُسربة لها (صور)
03:31 | 2025-09-08
08/09/2025 03:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
09:30 | 2025-09-07
07/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:40 | 2025-09-08
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
04:34 | 2025-09-08
نجا من السقوط.. معجبون يقتحمون المسرح لاحتضان الشامي شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:14 | 2025-09-08
قفزت ورقصت بحماسة.. نادين نسيب نجيم تتعرّض للانتقادات خلال مشاركتها في عيد مخرج شهير (فيديو)
04:05 | 2025-09-08
برفقة زوجها.. نانسي عجرم تستمتع بوقتها وتُخاطبه برومانسية (صور)
03:31 | 2025-09-08
"أنا بتجوز بحلال ربنا".. البلوغر الشهيرة تتحدث عن زيجاتها بعد الفيديوهات المُسربة لها (صور)
02:50 | 2025-09-08
بعد إطلالتها بالحجاب.. بسمة بوسيل تُثير الجدل برفقة هذا الرجل من يكون؟ (صور)
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 13:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 13:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 13:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24