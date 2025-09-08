Advertisement

خبر حزين.. وفاة فنان قدير من أشهر أعماله مسلسل "رأفت الهجان" (صورة)

Lebanon 24
08-09-2025 | 02:26
Doc-P-1414038-638929209795696261.jpg
Doc-P-1414038-638929209795696261.jpg photos 0
توفي الفنان المصري مصطفى الخضري عن عمر يناهز الـ92 عاماً، بعد مسيرة فنية قدّم خلالها أعمالاً درامية وسينمائية مميزة.
ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الدكتور أشرف زكي الراحل، فعبّرت عن خالص حزنها معزّيةً أسرته وأصدقاءه، وداعيةً الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.
 
 
 
ومن المقرر أن يُقام عزاء الراحل مصطفى الخضري غداً الثلاثاء 9 أيلول الجاري في مسجد الشرطة.

بدأ الخضري مشواره الفني في السبعينيات، وشارك في العديد من الأدوار في السهرات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وقد بلغ عددها 125 عملاً فنياً، حيث كان قاسماً مشتركاً في أفلام النجمة نادية الجندي، ومنها: "عصر القوة" و"مهمة في تل أبيب" و"شبكة الموت"، ومن المسلسلات التي شارك فيها: "العملاق" 1979 و"دموع في عيون وقحة" و"حكايات هو وهي"- 1985 و"الوتد"- 1996 و"النار والطين"- 2012، ومن أفلامه: "المجنون"- 1988 و"نصف دستة مجانين"- 1991، أما أشهر أدواره في الدراما فهو دور "جدعون" الذي قدّمه في مسلسل "رأفت الهجان"- 1988.
 
