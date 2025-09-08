"أنا بتجوز بحلال ربنا".. البلوغر الشهيرة تتحدث عن زيجاتها بعد الفيديوهات المُسربة لها (صور)



وشاركت أخيراً مقطع فيديو ظهرت فيه بداخل سيارتها ومحاطة بمجموعة من الشبان، وحرصت على توجيه التحية لهم بعد مساعدتها على تخطي الزحمة، وعلى تشغيل سيارتها المعطلة من جديد، موجهة من خلال الفيديو تحية للشباب المصري الشهم. أثارت هدير جدلاً كبيراً بمقاطع فيديو جديدة نشرتها عبر خاصية الستوريز على محاولة من خلالها العودة الى السوشيل ميديا بعد مقاطع الفيديو المسربة لها.وشاركت أخيراً مقطع فيديو ظهرت فيه بداخل سيارتها ومحاطة بمجموعة من الشبان، وحرصت على توجيه التحية لهم بعد مساعدتها على تخطي الزحمة، وعلى تشغيل سيارتها المعطلة من جديد، موجهة من خلال الفيديو تحية للشباب المصري الشهم.

كما نشرت هدير مقطع آخر يشير الى الأمراض التي قد تصاب بها السيدات في العلاقات المتعددة الخارجة عن إطار الزواج ودوّن على المقطع عنوان "الزنا والعدوى الروحانية"، ولكن هدير علّقت على الفيديو قائلة: "الحمد لله أنا بتجوز بحلال ربنا معنديش الأمراض دي".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع واعتبر البعض أنه محاولات منها لتبييض صورتها بعد الفضائح التي طالتها، ودفع الناس الى نسيان الأزمات التي واجهتها في الفترة السابقة، ومحاولة التأكيد على ان المقاطع المسربة لا تمت لها بصلة.



وكانت جهات التحقيق قد قررت إخلاء سبيل البلوغر هدير عبد الرازق على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكد المستشار مروان الجندي، محامي هدير عبد الرازق أن موكلته تم عرضها على قسم شرطة الطالبية، حيث تم تقديم معارضة قانونية على الحكم الصادر بحقها، قبل أن يتم إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها من قسم شرطة التجمع الأول في الجديدة.