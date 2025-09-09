شروط عديدة لحضور حفل أحلام في السعودية.. ما هي؟

Advertisement

وأكدت أحلام، عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي في إنستغرام، أنها بدأت التحضيرات فور تواصل الجهة المنظمة معها، مشيرة إلى أن سيكون "بترتيب عالمي ورائع". وأضافت مخاطبة جمهورها: "ما نبغي حد يغلبنا.. أبغى الوطن العربي كله يسمع صوتكم وغناكم".ومن المقرر أن تصل أحلام إلى جدة يوم الأربعاء، أي قبل الحفل بيومين، لإجراء البروفات مع فرقتها الموسيقية، مع تأكيدها على منع تسريب أي مشاهد منها: "الناس لازم يسمعوا الحفل على المسرح فقط".من جانبها، أعلنت الجهة المنظمة أبرز شروط الحضور، حيث سيتم فتح الأبواب عند الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يبدأ الحفل بعد ساعتين من هذا التوقيت.وتم التنبيه إلى أنه لن يُسمح بالدخول بعد بدء العرض، وعلى حاملي التذاكر الوصول مبكرًا، إذ يحق للجهة المنظمة رفض دخول المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يتم استرجاع قيمة التذاكر أو التعويض عنها.وشملت الشروط أيضًا إجراءات تفتيش عند بوابات الدخول، مع مصادرة المواد المحظورة أو التي تعتبرها الجهات المنظمة أو الأمنية تهديدًا لمكان الفعالية أو تعكيرًا لصفو الحدث.كما نصّت التعليمات على أن حضور الحفل يُعد موافقة مسبقة من الزائر على التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو أو الصوت، والتي قد تُستخدم لاحقًا في الوسائط الرقمية أو المواقع الإلكترونية.أما فيما يخص ضوابط اللباس، فقد شددت الجهة المنظمة على الالتزام بالذوق العام واللوائح المعتمدة في ، والتي تنص على الامتناع عن ارتداء الأزياء الشفافة، أو ملابس بلون الجلد، أو الضيقة التي تُظهر تفاصيل الجسم، إضافة إلى منع ارتداء ملابس تحمل عبارات أو صور تخدش الحياء أو الذوق العام، أو تتضمن وشومًا أو رموزًا مخالفة للقيم، أو تروّج للعنصرية أو تعاطي الممنوعات.