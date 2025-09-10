ممثلة لبنانيّة تُعلّق على قصف إسرائيل للدوحة... ماذا قالت؟ (صورة)

علّقت الممثلة ، على قيام باستهداف قادة حركة " " في ، وقالت عبر خاصية " " عبر حسابها على " ": "بعد فيه لوكسمبورغ ما قصفتها إسرائيل".

Advertisement

وأضافت: "حتّى حلفائها جايي دورهن. بكرا منذكّر بعض".