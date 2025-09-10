Advertisement

ممثلة لبنانيّة تُعلّق على قصف إسرائيل للدوحة... ماذا قالت؟ (صورة)

Lebanon 24
10-09-2025 | 10:13
Doc-P-1415209-638931212012226722.jpg
Doc-P-1415209-638931212012226722.jpg photos 0
 علّقت الممثلة ريتا حايك، على قيام إسرائيل باستهداف قادة حركة "حماس" في الدوحة، وقالت عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "بعد فيه لوكسمبورغ ما قصفتها إسرائيل".
Advertisement
 
 
وأضافت: "حتّى حلفائها جايي دورهن. بكرا منذكّر بعض".
 
