فنون ومشاهير
ممثلة لبنانيّة تُعلّق على قصف إسرائيل للدوحة... ماذا قالت؟ (صورة)
Lebanon 24
10-09-2025
|
10:13
A-
A+
علّقت الممثلة
ريتا حايك
، على قيام
إسرائيل
باستهداف قادة حركة "
حماس
" في
الدوحة
، وقالت عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
": "بعد فيه لوكسمبورغ ما قصفتها إسرائيل".
وأضافت: "حتّى حلفائها جايي دورهن. بكرا منذكّر بعض".
